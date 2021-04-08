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У Зеленського пояснили низькі темпи щеплень і поскаржилися на дефіцит вакцин

8 квітня 2021, 16:54

У квітні очікуються поставки вакцин в рамках COVAX, нагадав Кирило Тимошенко.

Вакцинацю в Україні прокоментували в ОП
В ОП оцінили темпи вакцинації в Україні / Reuters

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував питання вакцинації українців від коронавірусу.

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, низькі темпи вакцинації в Україні від COVID-19 пов'язані з тим, що в країні поки недостатньо вакцин.

Чиновник пояснив, що нинішня система при необхідності здатна робити в десятки разів більше щеплень.

"Такого більше не буде. Адже зараз темпи (вакцинації-ред.) обумовлені тим, що недостатньо вакцин. У квітні очікуємо кілька поставок від різних компаній і від COVAX. Ми розуміємо, що побудували систему, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій на добу", - додав Тимошенко.

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Вакцинація від коронавірусу:

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

Кирило Тимошенко Офіс президента вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу Індійська вакцина CoviShield
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