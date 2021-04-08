У Зеленського пояснили низькі темпи щеплень і поскаржилися на дефіцит вакцин

В ОП оцінили темпи вакцинації в Україні / Reuters

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував питання вакцинації українців від коронавірусу.

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, низькі темпи вакцинації в Україні від COVID-19 пов'язані з тим, що в країні поки недостатньо вакцин.

Чиновник пояснив, що нинішня система при необхідності здатна робити в десятки разів більше щеплень.

"Такого більше не буде. Адже зараз темпи (вакцинації-ред.) обумовлені тим, що недостатньо вакцин. У квітні очікуємо кілька поставок від різних компаній і від COVAX. Ми розуміємо, що побудували систему, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій на добу", - додав Тимошенко.

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Вакцинація від коронавірусу:

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.

У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.

До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.