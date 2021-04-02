У Зеленського оцінили ймовірність національного локдауну в Україні

В ОП оцінили ефективність локальних локдаунів / УНІАН

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість запровадження по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

За його словами, точкові обмеження по регіонах дозволяють не зупинитися всій країні в цілому.

"Щодо локдаунів: ми йдемо місцевими локдаунами - окремими територіями, окремими областями", - говорить заступник голови ОП.

Він пояснив, що якщо якась область потрапляє до "червоної" зони, то це не означає, що це стосується інших регіонів.

"Ми йдемо локдаунами, і це допомагає. На прикладі Франківщини, яка була кілька тижнів, практично місяць, у червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - додав Тимошенко.

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Локдаун в Києві:

Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.

Коронавірус в Україні: