У Зеленського оцінили ймовірність національного локдауну в Україні

Обмеження по регіонах дозволяють не зупинитися всій країні, підкреслив Кирило Тимошенко.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість запровадження по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.
За його словами, точкові обмеження по регіонах дозволяють не зупинитися всій країні в цілому.
"Щодо локдаунів: ми йдемо місцевими локдаунами - окремими територіями, окремими областями", - говорить заступник голови ОП.
Він пояснив, що якщо якась область потрапляє до "червоної" зони, то це не означає, що це стосується інших регіонів.
"Ми йдемо локдаунами, і це допомагає. На прикладі Франківщини, яка була кілька тижнів, практично місяць, у червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - додав Тимошенко.
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Локдаун в Києві:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
Коронавірус в Україні:
- В Україні за минулу добу було зафіксовано 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медичні працівники.
- Також за минулу добу було госпіталізовано 5 тис. 040 осіб, летальних випадків зареєстровано 433. Видужали 10 тис. Тестувань методом ПЛР на добу здійснено 58 тис.944.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679. ПЛР-тестів проведено 8 млн 238 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 тис. 668), Одеській (1 тис. 608), Харківській (1 тис.494), Хмельницькій (1 тис. 351) та Дніпропетровській (1 тис. 178) областях.