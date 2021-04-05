У Зеленського відреагували на ситуацію зі спецперепустками в Києві

У Зеленського розкритикували керівництво Києва через локдаун / УНІАН

Локдаун у Києві розпочався 5 квітня. Його головне обмеження - в громадському транспорті можуть їздити тільки ті, хто отримав спеціальний пропуск. В Офісі президента висловили невдоволення ситуацією в столиці і заявили, що влада Києва не виконала належним чином завдання з надання спецперепусток для транспорту працівникам підприємств критичної інфраструктури - низка людей, у тому числі й лікарів, залишилися без допуску.

"З 5 квітня цього року перевезення в громадському транспорті в Києві можуть здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Друк спецперепусток, організація їх видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва. Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином", - сказано у повідомленні пресслужби ГОП.

У відомстві уточнили, що з відповідних звітів та численних повідомлень побачили, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників.

"Влада Києва терміново має виправити ситуацію, забезпечивши жителів міста відповідно до встановленого порядку спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена і достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення", - додали в пресслужбі Офісу президента.

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