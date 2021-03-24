У Зеленського озвучили суму допомоги бізнесу у червоній зоні

Хто отримає карантинні 8 тисяч / УНІАН

Через посилення карантину в Україні підприємці можуть розраховувати на допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, як і під час минулого локдауну.

За словами радника президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, цього разу сума допомоги може бути навіть більшою за рахунок можливостей місцевих бюджетів.

"Позиція президента полягає в тому, що якщо місцева влада (в регіонах з жорстким карантином – ред.) не встигають надати допомогу підприємцям, то потрібно задіяти механізм, який був задіяний раніше. А той старий механізм - це якраз ті 8 тис. грн, які давали підприємцям на момент локдауну. Механізм цього разу буде не зовсім таким, тому що на додаток йдуть ще гроші, які можуть бути виділені з місцевих бюджетів. Тому за фактом підприємці можуть отримати суму більше 8 тис. грн, виходячи з тих можливостей, які є у місцевих бюджетів. Але в принципі механізм, який стосується грошей від центральної влади – це 8 тис. грн", - заявив Устенко, передає Україна 24.

За його словами,"механізм копіюється такий же, як і в минулий локдаун".

Також президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект №5300 про надання допомоги застрахованим особам на період жорстких карантинних обмежень.

У тексті законопроекту йдеться, що допомога покладається підприємцям і найманим працівникам. Гроші відправляють на підставі подачі заяви про виплату допомоги. Таку заяву потрібно написати не пізніше, ніж через 30 днів після введення локдауна в регіоні.

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Щоб отримати виплати, необхідно бути платником єдиного соціального внеску в тому регіоні, де посилили карантин.

Коли можуть відмовити у виплаті:

Не нараховано ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу (якщо карантин посилили в лютому-квітні 2021, то ЄСВ повинен бути нарахований за четвертий квартал 2020)

Основний вид діяльності яких не належить до переліку видів економічної діяльності

Працюють за сумісництвом

Середня зарплата - 30 тис. грн / місяць.

Ті, чий бізнес працює менше 3-х місяців

За звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за 6-ть місяців

Чий бізнес припинено

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