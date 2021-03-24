У Зеленського озвучили суму допомоги бізнесу у червоній зоні

Радник президента з економічних питань розкрив подробиці допомоги ФОП у зв'язку з карантином.
Через посилення карантину в Україні підприємці можуть розраховувати на допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, як і під час минулого локдауну.
За словами радника президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, цього разу сума допомоги може бути навіть більшою за рахунок можливостей місцевих бюджетів.
"Позиція президента полягає в тому, що якщо місцева влада (в регіонах з жорстким карантином – ред.) не встигають надати допомогу підприємцям, то потрібно задіяти механізм, який був задіяний раніше. А той старий механізм - це якраз ті 8 тис. грн, які давали підприємцям на момент локдауну. Механізм цього разу буде не зовсім таким, тому що на додаток йдуть ще гроші, які можуть бути виділені з місцевих бюджетів. Тому за фактом підприємці можуть отримати суму більше 8 тис. грн, виходячи з тих можливостей, які є у місцевих бюджетів. Але в принципі механізм, який стосується грошей від центральної влади – це 8 тис. грн", - заявив Устенко, передає Україна 24.
За його словами,"механізм копіюється такий же, як і в минулий локдаун".
Також президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект №5300 про надання допомоги застрахованим особам на період жорстких карантинних обмежень.
У тексті законопроекту йдеться, що допомога покладається підприємцям і найманим працівникам. Гроші відправляють на підставі подачі заяви про виплату допомоги. Таку заяву потрібно написати не пізніше, ніж через 30 днів після введення локдауна в регіоні.
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Щоб отримати виплати, необхідно бути платником єдиного соціального внеску в тому регіоні, де посилили карантин.
Коли можуть відмовити у виплаті:
- Не нараховано ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу (якщо карантин посилили в лютому-квітні 2021, то ЄСВ повинен бути нарахований за четвертий квартал 2020)
- Основний вид діяльності яких не належить до переліку видів економічної діяльності
- Працюють за сумісництвом
- Середня зарплата - 30 тис. грн / місяць.
- Ті, чий бізнес працює менше 3-х місяців
- За звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за 6-ть місяців
- Чий бізнес припинено
Допомога ФОПам під час локдауну в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 24 листопада минулого року анонсував внесення в Раду пакету законопроектів, що передбачають фінансову допомогу підприємцям, бізнес яких постраждав від введення жорсткого карантину. ФОПам пообіцяли одноразову компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень.
- 4 грудня Верховна Рада прийняла закон № 4429 про гарантії підтримки бізнесу. Законодавчу ініціативу підтримали 297 парламентаріїв.
- Фізичні особи-підприємці, у яких не було заборгованостей перед державою, які працювали більше 3 місяців, і чий бізнес страждав через посилений карантин, могли до 31 грудня 2020 року отримати компенсації у зв'язку з локдауном в Україні, який був з 8 по 24 січня.