У Зеленського зробили різку заяву через вакцинацію поза чергою

В ОПУ дали владі Тернопільської області попередження через вакцинацію від COVID-19 позачергово.
В Офісі президента засудили вакцинацію від коронавірусу позачергово працівників однієї з приватних компаній в Тернопільській області і заявили, що влада області отримала перше і останнє попередження з цього інциденту.
Як розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, вакцинація проти коронавірусу співробітників приватної фірми в Тернопільській області порушує план імунізації.
"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово були вакциновані працівники кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення існуючого порядку вакцинації", - заявив Тимошенко, передає LIGA.net.
Тимошенко нагадав, що за дорожньою картою імунізації, в березні почався другий етап вакцинації закупленими за державні гроші щеплення. На ньому повинні вакцинувати людей з високим ризиком інфікування і тих, хто надає медичні послуги.
"Обласна влада Тернопільщини вже отримала перше і останнє попередження щодо цього інциденту. Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні - було помилкою, всі відповідальні особи в області повинні це чітко розуміти", - додав він.
читайте такожСтепанов оголосив про старт другого етапу вакцинації від коронавірусу
Тимошенко сподівається, що подібне не повториться ні в Тернопільській, ні в інших областях.
Додамо, 24 березня в Тернопільській області вакцинували від коронавірусу препаратом Covishield співробітників приватних фірм. Про вакцинацію повідомляли самі компанії, проте після медійного резонансу видалили повідомлення про імунізацію працівників.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- У понеділок, 22 березня, в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. Як розповів голова МОЗ Максим Степанов, запрацювали стаціонарні пункти, де робитимуть щеплення.
- На другому етапі почалася вакцинація людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом.
- Також були оприлюднені нові дані про ефективність вакцини AstraZeneca.
- Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID-19 на рівні 79%. У учасників у віці 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%.