У Зеленського зробили різку заяву через вакцинацію поза чергою

Вакцинація від коронавірусу в Україні / Reuters

В Офісі президента засудили вакцинацію від коронавірусу позачергово працівників однієї з приватних компаній в Тернопільській області і заявили, що влада області отримала перше і останнє попередження з цього інциденту.

Як розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, вакцинація проти коронавірусу співробітників приватної фірми в Тернопільській області порушує план імунізації.

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово були вакциновані працівники кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення існуючого порядку вакцинації", - заявив Тимошенко, передає LIGA.net.

Тимошенко нагадав, що за дорожньою картою імунізації, в березні почався другий етап вакцинації закупленими за державні гроші щеплення. На ньому повинні вакцинувати людей з високим ризиком інфікування і тих, хто надає медичні послуги.

"Обласна влада Тернопільщини вже отримала перше і останнє попередження щодо цього інциденту. Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні - було помилкою, всі відповідальні особи в області повинні це чітко розуміти", - додав він.

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Тимошенко сподівається, що подібне не повториться ні в Тернопільській, ні в інших областях.

Додамо, 24 березня в Тернопільській області вакцинували від коронавірусу препаратом Covishield співробітників приватних фірм. Про вакцинацію повідомляли самі компанії, проте після медійного резонансу видалили повідомлення про імунізацію працівників.

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