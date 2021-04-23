Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу

Група вчених з США після довгих досліджень зуміла відшукати два нових шляхи поширення коронавірусу COVID-19-причому досить неочевидних.
Колектив американських вчених вперше побудував гідродинамічну модель поширення коронавірусу COVID-19 у кондиціонованих приміщеннях, в результаті чого виявили два нових неочевидних шляхи поширення інфекції результати дослідження опубліковані в журналі Physics of Fluids.
Фізики з Університету Міннесоти побудували модель гідродинаміки руху вірусу і оцінили, як різні фактори впливають на шляхи передачі і ризик зараження повітряно-крапельним шляхом.
Фахівці використовували передові обчислювальні потужності суперкомп'ютера, завдяки чому вони змогли змоделювати захоплення вірусних частинок складними потоками, які виникають, коли холодне повітря від кондиціонерів взаємодіє з гарячим шлейфом.
В результаті вчені виявили ще два потенційних шляхи передачі вірусу по повітрю, які часто упускаються з уваги - потік теплих аерозолів, які піднімається з-під столу, і зворотний потік повітря, який проходить через кондиціонери.
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