Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу

Вчені знайшли нові шляхи поширення COVID-19 / Фото Reuters

Колектив американських вчених вперше побудував гідродинамічну модель поширення коронавірусу COVID-19 у кондиціонованих приміщеннях, в результаті чого виявили два нових неочевидних шляхи поширення інфекції результати дослідження опубліковані в журналі Physics of Fluids.

Фізики з Університету Міннесоти побудували модель гідродинаміки руху вірусу і оцінили, як різні фактори впливають на шляхи передачі і ризик зараження повітряно-крапельним шляхом.

Фахівці використовували передові обчислювальні потужності суперкомп'ютера, завдяки чому вони змогли змоделювати захоплення вірусних частинок складними потоками, які виникають, коли холодне повітря від кондиціонерів взаємодіє з гарячим шлейфом.

В результаті вчені виявили ще два потенційних шляхи передачі вірусу по повітрю, які часто упускаються з уваги - потік теплих аерозолів, які піднімається з-під столу, і зворотний потік повітря, який проходить через кондиціонери.

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