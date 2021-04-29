Знайдено спосіб, як знищити коронавірус за секунду

Коронавірус можна знищити за допомогою дуже високих температур/ pixabay.com

Світ вже другий рік бореться з пандемією коронавірусу, і перемогти COVID - 19 поки що не виходить. Тим часом американські вчені провели чергове дослідження і домоглися вражаючих результатів. Вони стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.

Дослідженням займалася група вчених з Техаського університету A&M, повідомляє Phys.org. Вони розробили експериментальну систему, яка показує вплив на SARS-CoV-2 дуже високої температури. Це секція трубок з нержавіючої сталі, через яку пропускається розчин з коронавірусом.

При нагріванні розчину до 72 градусів на півсекунди титр вірусу в розчині зменшується в 100 тисяч разів. Таким чином, навіть якщо вплив триває менше секунди, цього може бути достатньо для нейтралізації вірусу, щоби він більше не міг заразити іншу людину.

Згідно з інформацією вчених, термічна обробка допоможе в подальшому використовувати даний спосіб в існуючих системах опалення, кондиціонування та вентиляції.

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