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Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації

8 травня 2021, 05:05

Дослідники зі Швейцарії, Німеччини та Франції навчилися визначати можливу тяжкість перебігу коронавірусу на ранній стадії інфікування.

коронавірус, лікарня
Визначити тяжкість перебігу хвороби можна буде навіть у перший день у лікарні / УНІАН

Кількість Т-клітин-кілерів в крові пацієнта, хворого на коронавірус, є біомаркером, що здатний передбачити тяжкість перебігу COVID-19 навіть на ранній стадії зараження.

До такого висновку в результаті дослідження дійшли швейцарські, німецькі та французькі вчені, йдеться в повідомленні на сайті Цюріхського університету.

Т-клітини-кілери відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді. Висновок про те, як протікатиме хвороба , можна зробити вже в перший день перебування пацієнта в лікарні, стверджують учені.

Дослідники припускають, що новий тест на біомаркери допоможе лікарям визначити тип лікування, що буде необхідний для певного пацієнта. Це також дозволить їм ухвалити рішення про переведення людини у відділення інтенсивної терапії.

читайте такожНайзаразніша мутація COVID-19 виявилася корисною: вчені розкрили нюансиЯк повідомляв Главред, американські вчені провели чергове дослідження і домоглися вражаючих результатів. Вони стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.

Тим часом дослідники з Массачусетського технологічного інституту розвінчали основне правило протидії коронавірусу. Згідно з новим дослідженням, заразитися COVID-19 при знаходженні в одному приміщенні з хворим можна як на відстані двох, так і 20 метрів.

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