Учені знайшли зв'язок між щепленням від грипу і коронавірусом

Вакцинація проти різних захворювань в цілому зміцнює імунну систему організму / Reuters

Група лікарів з Мічиганського університету в США провела дослідження і з'ясувала, що люди, які зробили щеплення від грипу, рідше хворіли на коронавірус COVID-19.

Результати їхнього дослідження опубліковані в американському науковому журналі American Journal of Infection Control.

Медики проаналізували дані понад 27 тисяч пацієнтів, які до 15 липня 2020 року здали тест на COVID-19. З них майже 13 тисяч раніше були вакциновані проти грипу. Серед них частка тих, хто заразився коронавірусом, виявилася нижчою, ніж серед тих, хто від грипу не прищеплювався, - 4 і 4,9 відсотка відповідно.

Крім того, лікарі з'ясували, що пацієнти з COVID-19, які зробили щеплення від грипу, рідше потребували госпіталізації та підключення до апарату ШВЛ, а також проводили в лікарні менше часу.

На даний момент учені намагаються з'ясувати, чи можна пояснити висновки дослідження медичними та мікробіологічними причинами. Наприклад, тим, що вакцинація від грипу може стимулювати природний імунітет організму, який діє незалежно від набутого імунітету. Зазначимо, доведено, що вакцинація проти різних захворювань в цілому зміцнює імунну систему організму.

При цьому існує і припущення, що вакциновані від грипу рідше заражаються коронавірусом з тієї причини, що більш обережно поводяться. Наприклад, зазвичай представники груп ризику прищеплюються від грипу частіше, ніж молоді та здорові люди. Крім того, в США багато жителів пенсійного віку добровільно дотримуються режиму самоізоляції, а люди працездатного віку часто змушені ходити на роботу.

Версію про зміцнення імунної системи підтверджує і дослідження голландських вчених, які з'ясували, що серед медпрацівників, які отримали щеплення від грипу взимку 2019-2020 років, випадків зараження коронавірусом було менше, ніж серед медиків, які не були вакциновані.

читайте такожКоронавірус в Україні: за добу понад 10 тис. хворих і 2,5 тис. госпіталізованих

Нагадаємо: