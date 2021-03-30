УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Учені знайшли зв'язок між щепленням від грипу і коронавірусом

30 березня 2021, 11:21

Пацієнти, які зробили щеплення від грипу, рідше хворіли на коронавірус. У разі зараження хвороба протікала легше.

вакцина
Вакцинація проти різних захворювань в цілому зміцнює імунну систему організму / Reuters

Група лікарів з Мічиганського університету в США провела дослідження і з'ясувала, що люди, які зробили щеплення від грипу, рідше хворіли на коронавірус COVID-19.

Результати їхнього дослідження опубліковані в американському науковому журналі American Journal of Infection Control.

Медики проаналізували дані понад 27 тисяч пацієнтів, які до 15 липня 2020 року здали тест на COVID-19. З них майже 13 тисяч раніше були вакциновані проти грипу. Серед них частка тих, хто заразився коронавірусом, виявилася нижчою, ніж серед тих, хто від грипу не прищеплювався, - 4 і 4,9 відсотка відповідно.

Крім того, лікарі з'ясували, що пацієнти з COVID-19, які зробили щеплення від грипу, рідше потребували госпіталізації та підключення до апарату ШВЛ, а також проводили в лікарні менше часу.

На даний момент учені намагаються з'ясувати, чи можна пояснити висновки дослідження медичними та мікробіологічними причинами. Наприклад, тим, що вакцинація від грипу може стимулювати природний імунітет організму, який діє незалежно від набутого імунітету. Зазначимо, доведено, що вакцинація проти різних захворювань в цілому зміцнює імунну систему організму.

При цьому існує і припущення, що вакциновані від грипу рідше заражаються коронавірусом з тієї причини, що більш обережно поводяться. Наприклад, зазвичай представники груп ризику прищеплюються від грипу частіше, ніж молоді та здорові люди. Крім того, в США багато жителів пенсійного віку добровільно дотримуються режиму самоізоляції, а люди працездатного віку часто змушені ходити на роботу.

Версію про зміцнення імунної системи підтверджує і дослідження голландських вчених, які з'ясували, що серед медпрацівників, які отримали щеплення від грипу взимку 2019-2020 років, випадків зараження коронавірусом було менше, ніж серед медиків, які не були вакциновані.

читайте такожКоронавірус в Україні: за добу понад 10 тис. хворих і 2,5 тис. госпіталізованих

Нагадаємо:

вчені Вакцина коронавірус COVID-19 вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Учені знайшли зв'язок між щепленням від грипу і коронавірусом». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти