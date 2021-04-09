Учені знайшли зв'язок між важким коронавірусом і популярним препаратом від глистів

Препарат від глистів може захистити від "важкого" коронавірусу / Фото Reuters

Англійські вчені дійшли висновку, що популярний протиглистовий препарат Ніклозамід може захистити від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Зокрема, він може запобігати пошкодженню легенів.

Як пише британський журнал Nature, в якому публікуються дослідження природничо-наукової тематики, група експертів Королівського коледжу Лондона провела дослідження, в рамках якого були проаналізовані понад три тисячі ліків. В результаті дослідники з'ясували, які з них можуть попередити злиття клітин в альвеолах легенів при зараженні COVID-19.

Препарат з подібною дією повинен був би блокувати специфічну дію шиповидного білка на клітини. В останній фазі дослідження вчені фокусувалися на 43 молекулах, які в лабораторних умовах пригнічували реплікацію вірусу і запобігали пошкодженню клітин. Найефективнішим препаратом виявився Ніклозамід - він впливав на всі механізми, залучені в злиття клітин під дією коронавірусу.

Довідка. Ніклозамід - це пероральний протиглистовий препарат. Його використовують для лікування паразитарних інфекцій. Протягом 50 років препарат успішно застосовував для позбавлення від цестод, передає Вікіпедія.

Показано, що Ніклозамід може знайти широке клінічне застосування для лікування низки захворювань, наприклад, раку, бактеріальних і вірусних інфекцій, метаболічних захворювань, хронічної обструктивної хвороби легенів, ендометріозу тощо.

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Зазначимо, медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова заявила, що в Україні деякі лікарі призначають дорогі та неефективні ліки для пацієнтів з коронавірусом.

"Є речі, які залежать від нас. І це те, як ми призначаємо антибіотики, як ми призначаємо жахливу єресь. Мені колеги надіслали прямо з фотографіями, що і коли призначають людям. Щоби ми припинили, наприклад, ганяти пацієнтів за ремдісівіром, актемрою і всім тим дорогим, що не працює при "ковіді". Припиняйте це все! Це не працює при "ковіді". Це дорого, це контрабанда", - сказала Булавінова в ефірі програми Право на владу на 1+1.

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