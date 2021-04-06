Вчені назвали нові препарати для лікування коронавірусу

Результати дослідження свідчать про те, що в клітинах нирок і печінки вірус використовує механізм, який може порушити, наприклад, гідроксихлорохіном.
Вчені з Медичної школи Перельмана при Пенсильванському університеті в США виявили нові способи лікування коронавірусу, а результати своєї роботи вони оприлюднили в журналі Cell Reports.
Вчені проаналізували безліч препаратів в їхній здатності боротьби з SARS-CoV-2. І з'ясували, що медикаменти: циклоспорин, що працює на відторгнення трансплантату, антираковий дакомитиніб і антибактеріальний саліноміцин знижують реплікацію SARS-CoV-2 в органах дихання.
"Результати дослідження свідчать про те, що в клітинах нирок і печінки вірус використовує механізм, який може порушити, наприклад, гідроксихлорохіном", - стверджують вчені.
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Але при цьому, коронавірусна інфекція працює за іншою схемою в респіраторних клітинах, чим і пояснюється неефективність гідроксихлорохіну під час клінічних випробувань.
Карантин в Україні - про що повідомлялося раніше:
- 15 березня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути введений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- 5 квітня міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що найближчим часом в червону зону можуть перемістити Харківську та Хмельницьку області.
- 6 квітня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що ситуація із захворюваністю COVID-19 у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях стабілізувалася. Регіони скоро можуть вивести з червоної зони карантинних обмежень.