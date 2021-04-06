Вчені назвали нові препарати для лікування коронавірусу

Вчені знайшли нові препарати для лікування коронавірусу / Фото pixabay.com

Вчені з Медичної школи Перельмана при Пенсильванському університеті в США виявили нові способи лікування коронавірусу, а результати своєї роботи вони оприлюднили в журналі Cell Reports.

Вчені проаналізували безліч препаратів в їхній здатності боротьби з SARS-CoV-2. І з'ясували, що медикаменти: циклоспорин, що працює на відторгнення трансплантату, антираковий дакомитиніб і антибактеріальний саліноміцин знижують реплікацію SARS-CoV-2 в органах дихання.

"Результати дослідження свідчать про те, що в клітинах нирок і печінки вірус використовує механізм, який може порушити, наприклад, гідроксихлорохіном", - стверджують вчені.

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Але при цьому, коронавірусна інфекція працює за іншою схемою в респіраторних клітинах, чим і пояснюється неефективність гідроксихлорохіну під час клінічних випробувань.

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