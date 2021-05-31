Вчені назвали "термін придатності" імунітету від коронавірусу

Вчені з'ясували, скільки " діє " імунітет після коронавірусу / Фото Reuters

Імунітет, який був набутий після перенесення коронавірусу, може ефективно захищати від вірусу майже протягом року, повідомили вчені, які проаналізували дані 15 тисяч пацієнтів з Північного регіону Італії, пише Medical Xpress.

Вчені досліджували, як часто люди, які перехворіли на COVID-19, повторно заражалися коронавірусом. Повторне зараження визначалося як виникнення нового захворювання принаймні через 90 днів після повного зникнення першої інфекції.

З 15 тисяч пацієнтів у майже 13 тисяч через 90 днів був негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус і тільки у 1579 осіб знову підтвердили COVID-19.

Згідно з дослідженням, протягом року лише 3,9% людей, які ніколи не хворіли на COVID-19, заразилися коронавірусом. І тільки 5 осіб (0,31%) з тих, хто вже хворів раніше, повторно заразилися коронавірусом. При цьому четверо з цих людей працювали в лікарнях або відвідували їх, що збільшило ризик зараження.

читайте такожВиживають, хто як може: експерт оцінив боротьбу України з коронавірусом

Дослідники відзначили, що повторне зараження зазвичай відбувалося після значного часу після першого перенесення хвороби. В середньому між випадками проходило 230 днів.

"Природний імунітет до коронавірусу, ймовірно, забезпечує захист протягом як мінімум року, що аналогічно захисту вакцин, про яку повідомляли в недавніх дослідженнях", - заявили дослідники.

У той же час вчені рекомендують не відмовлятися від вакцинації, навіть після перенесення COVID-19, оскільки досі не зрозуміло, як природний імунітет захищає від нових штамів коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред