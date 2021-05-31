Вчені назвали "термін придатності" імунітету від коронавірусу

Вчені досліджували, як часто люди, які перехворіли на COVID-19, повторно заражалися коронавірусом.
Імунітет, який був набутий після перенесення коронавірусу, може ефективно захищати від вірусу майже протягом року, повідомили вчені, які проаналізували дані 15 тисяч пацієнтів з Північного регіону Італії, пише Medical Xpress.
Вчені досліджували, як часто люди, які перехворіли на COVID-19, повторно заражалися коронавірусом. Повторне зараження визначалося як виникнення нового захворювання принаймні через 90 днів після повного зникнення першої інфекції.
З 15 тисяч пацієнтів у майже 13 тисяч через 90 днів був негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус і тільки у 1579 осіб знову підтвердили COVID-19.
Згідно з дослідженням, протягом року лише 3,9% людей, які ніколи не хворіли на COVID-19, заразилися коронавірусом. І тільки 5 осіб (0,31%) з тих, хто вже хворів раніше, повторно заразилися коронавірусом. При цьому четверо з цих людей працювали в лікарнях або відвідували їх, що збільшило ризик зараження.
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Дослідники відзначили, що повторне зараження зазвичай відбувалося після значного часу після першого перенесення хвороби. В середньому між випадками проходило 230 днів.
"Природний імунітет до коронавірусу, ймовірно, забезпечує захист протягом як мінімум року, що аналогічно захисту вакцин, про яку повідомляли в недавніх дослідженнях", - заявили дослідники.
У той же час вчені рекомендують не відмовлятися від вакцинації, навіть після перенесення COVID-19, оскільки досі не зрозуміло, як природний імунітет захищає від нових штамів коронавірусу.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред
- 30 травня в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19. Тут будуть вакцинувати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку дія або через контакт-центр МОЗ. Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
- У столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почав працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. А у Львові вакцинальний центр відкривають на стадіоні, який побудували до Євро-2012.
- МОЗ домовилося про покупку 1,9 млн доз китайського препарату CoronaVac. В кінці березня в нашу країни прибула перша партія вакцини - 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.
- За даними МОЗ, вакциновано від коронавірусу в Україні станом на 30 травня 2021 року вже 1 015 978 осіб.