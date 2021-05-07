Вчені оприлюднили сумну статистику смертей від СOVID-19 в Україні

В Україні занижено кількість смертей від коронавірусу / Фото Reuters

В Україні реальне число померлих від коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше офіційної цифри. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті (IHME).

Згідно з даними незалежного дослідження, COVID-19 став причиною 6,9 мільйона смертей у світі. Цей показник більш ніж удвічі перевищує офіційну статистику.

Така ситуація виникла через те, що країни фіксують тільки випадки смерті в лікарнях або у пацієнтів з підтвердженою інфекцією. У багатьох регіонах слабка система звітності та низький доступ до медичної допомоги посилюють цю проблему.

До числа країн, де дані по летальним наслідкам занижені в десять і більше разів входять:

Японія (108 тисяч смертей проти 10,4 тисячі згідно з офіційною статистикою),

Єгипет (170 тисяч проти 13,5 тисячі),

Казахстан (81,7 тисячі проти 5,6 тисячі).

В Росії показник смертності занижений в 5,4 рази – 593,6 тисячі проти 109,3 тисячі за офіційними даними.

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В США офіційна статистика смертності через коронавірус занижена в 1,6 рази (905,3 тисячі смертей проти 574 тисяч згідно з офіційними даними), в Італії – в 1,5 рази (175,8 тисячі проти 121,2), у Великобританії – в 1,4 рази (209 тисяч проти 150,5 тисячі), Польщі – в 2,2 рази (149,8 тисячі проти 68,3 тисячі).

Для аналізу реального числа смертей від COVID - 19 IHME порівняв показники очікуваних смертей від усіх причин, заснованих на допандемічних тенденціях, з фактичним числом смертей під час пандемії.

Потім показник "надлишкової смертності "скоригували для виключення летальних випадків, побічно пов'язаних із пандемією, а також смертей, "відвернених" пандемією (наприклад, зниження смертності в результаті ДТП через карантинні обмеження).

Підкреслюється, що отримані дані включають тільки смертельні випадки, безпосередньо викликані вірусом SARS-CoV-2.

Коронавірус в Україні: