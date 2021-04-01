Вчені озвучили нову небезпеку коронавірусу

Огляд тканин померлих показав досить високе вірусне навантаження в легенях, що стало причиною значного збитку для даного органу.
Коронавірус вражає не лише легені людини, про що говорилося раніше, а й інші органи і тканини людського організму. Саме тому імунна система не в змозі адекватно реагувати на захворювання COVID-19. До такого висновку прийшли вчені з Німеччини, опублікувавши результати дослідження в журналі eLife.
Автори дослідження провели розтин 11 померлих у результаті COVID-19 людей. Втручання в їх тіла проводилося через короткий час після смерті, щоб звести до мінімуму руйнування тканин та РНК вірусу.
Огляд тканин померлих показав досить високу вірусне навантаження в легенях, яка стала причиною значного збитку для даного органу.
"Цікаво, що ми також виявили РНК SARS-CoV - 2 в різних інших тканинах і органах, не пов'язаних з легенями, які не викликали видимих пошкоджень тканин", — заявив співавтор дослідження Деніел Віттшибер з Єнського університету.
читайте такожУ Франції знайшли новий і дуже заразний тип коронавірусу
Дане спостереження підтверджує теорію про те, що імунна система людини просто не здатна адекватно реагувати на присутність вірусу в крові.
Це також доводить і те, що COVID-19 системним захворюванням, визначеним наявністю вірусної РНК, але не пов'язаним з пошкодженням тканин за межами легенів.
Вчені хочуть використовувати отримані в ході дослідження результати для поліпшення існуючих підходів до терапії коронавірусної інфекції.
Посилення карантину в Києві:
- Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.