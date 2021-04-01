Вчені озвучили нову небезпеку коронавірусу

Вчені назвали нову небезпеку коронавірусу / Фото Reuters

Коронавірус вражає не лише легені людини, про що говорилося раніше, а й інші органи і тканини людського організму. Саме тому імунна система не в змозі адекватно реагувати на захворювання COVID-19. До такого висновку прийшли вчені з Німеччини, опублікувавши результати дослідження в журналі eLife.

Автори дослідження провели розтин 11 померлих у результаті COVID-19 людей. Втручання в їх тіла проводилося через короткий час після смерті, щоб звести до мінімуму руйнування тканин та РНК вірусу.

Огляд тканин померлих показав досить високу вірусне навантаження в легенях, яка стала причиною значного збитку для даного органу.

"Цікаво, що ми також виявили РНК SARS-CoV - 2 в різних інших тканинах і органах, не пов'язаних з легенями, які не викликали видимих пошкоджень тканин", — заявив співавтор дослідження Деніел Віттшибер з Єнського університету.

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Дане спостереження підтверджує теорію про те, що імунна система людини просто не здатна адекватно реагувати на присутність вірусу в крові.

Це також доводить і те, що COVID-19 системним захворюванням, визначеним наявністю вірусної РНК, але не пов'язаним з пошкодженням тканин за межами легенів.

Вчені хочуть використовувати отримані в ході дослідження результати для поліпшення існуючих підходів до терапії коронавірусної інфекції.

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