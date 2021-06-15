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Вчені розповіли, хто ризикує повторно захворіти на коронавірус

15 червня 2021, 18:37

Приблизно в половині випадків результати ПЛР стають негативними відразу після зникнення симптомів, а не після повного одужання.

коронавірус
Хто ризикує повторно захворіти коронавірусом-відповідь вчених / Фото Reuters

Фахівці з наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні проаналізували випадки повторного інфікування на коронавірус, підтверджені позитивними результатами тестів ПЛР. Стаття з узагальненими висновками вчених була розміщена на сайті препринтів medRxiv.org.

Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вважається стандартом для виявлення SARS-CoV-2 у зразках із верхніх та нижніх дихальних шляхів. При цьому по негативному тесту ПЛР не можна однозначно судити про те, що людина повністю позбулася коронавірусу.

Приблизно в половині випадків результати ПЛР стають негативними відразу після зникнення симптомів, а не після повного лікування. У зв'язку з цим медики не завжди можуть сказати, це нове зараження або рецидив старої інфекції.

Дослідники відібрали з бази даних електронних медичних карт США 23 пацієнти, у яких повторні позитивні результати ПЛР-тесту супроводжувалися клінічними симптомами COVID-19 та були розділені інтервалом у понад 60 днів з двома послідовними негативними тестами.

Так, середній вік тих осіб, котрі повторно захворіли, склав 64,5 років, більшість з них курили, страждали на ожиріння і мали імунні порушення, а також гіпертонію і діабет.

Геномний аналіз показав, що у всіх випадках мало місце повторне інфікування. Інтервал між першим і другим зараженням склав в середньому 101 день.

Приблизно 70% були госпіталізовані як під час першого епізоду, так і під час другого.

Автори вважають, що повторне інфікування протікає не менш важко, ніж перше. Йому найбільш схильні люди з ослабленим імунітетом, які страждають нирковою недостатністю або алкогольним ураженням печінки, котрі проходять лікування від онкологічних захворювань і після трансплантації органів.

Так як симптоми пацієнтів і в першому, і в другому випадках хвороби були приблизно однаковими, вчені припустили, що ті, хто перехворів у легкій формі або безсимптомно, також можуть заразитися вдруге, але ризик тяжкого перебігу у них мінімальний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не лише не завершилася, але й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку саму динаміку зараження на коронавірус, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.

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