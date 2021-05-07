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Вчені розкрили плани щодо появи в Україні своєї вакцини від COVID-19

7 травня 2021, 17:06

Випробування української вакцини від коронавірусу, швидше за все, пройдуть у Польщі.

Вакцинація
Українські вчені планують розробити вакцину від коронавірусу до кінця поточного року / Reuters

Українські вчені планують розробити вакцину від COVID-19 до кінця 2021 року. Наступного року проводитимуться випробування препарату. Працюють над винаходом вакцини львівські спеціалісти, а останній етап досліджень планується провести у Польщі. Про це заявив директор Інституту біології клітини Національної академії наук України, академік Андрій Сибірний.

Як повідомляє пресслужба НАН України, Сибірний розповів про те, що працюють над вакциною вчені зі Львова. Дослідники мають намір перевірити вірусні білки на лабораторних тваринах. Мова йде про трансгенних мишей, яких заражатимуть коронавірусною інфекцією і колоти їм вакцину. Передбачається, що останній етап дослідження проведуть у Польщі.

"Ось цей останній етап роботи напевно доведеться робити з нашими колегами у Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я б хотів, щоб це була повністю українська вакцина, але так виходить, що це буде міжнародне співробітництво", - додав академік.читайте такожСтепанов пояснив, коли в Україну привезуть нову вакцину NovaVax

Також він підкреслив, що львівські вчені розглядають можливість створення ще одного препарату від коронавірусу у формі таблетки. Втім, така ідея розглядається вже в рамках наступного проекту.

Вакцина України від COVID-19

  • В Україні вчені проводять роботу над створенням трьох вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19. Над розробкою препарату працюють фахівці Інституту біохімії ім. А.В. Палладіна НАН України, Інституту біології клітини у Львові, а також Діапроф-Мед.
  • Глава компанії DiaPrep System Inc Михайло Фаворов 22 жовтня зазначав, що в Україні може з'явитися своя вакцина від коронавірусу через 9-12 місяців. На той момент вчені працювали над пошуком компаній, які будуть готові виробляти український препарат проти COVID-19.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 26 жовтня минулого року стверджував, що потенційна українська вакцина успішно пройшла новий етап випробування. Він припустив, що в України вже через рік може з'явитися своя вакцина від коронавірусу.
  • Один з керівників проекту з розробки вакцини від коронавірусу в Україні Михайло Фаворов 15 січня 2021 року стверджував, що препарат успішно випробували на кроликах. У тварин з'явився імунітет до вірусу.

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