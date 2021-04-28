Учені розвінчали основне правило протидії коронавірусу

Немає особливої користі від правила "1,5-2 метри", особливо коли люди носять маски / Фото Reuters

Відповідно до загальноприйнятих правил соціального дистанціювання, щоби мінімізувати ризик зараження коронавірусом, потрібно дотримуватися відстані в півтора-два метри одне від одного. Проте дослідники з Массачусетського технологічного інституту спростували це твердження.

Згідно з новим дослідженням, заразитися COVID-19 під час перебування в одному приміщенні з хворим можна як на відстані двох, так і 20 метрів, пише CNBC.

Учені розробили метод розрахунку ризиків зараження коронавірусом в приміщеннях, який враховує безліч факторів: кількість проведеного часу, циркуляцію повітря та його очищення, використання масок, дихальну активність людини в різні моменти (під час звичайного дихання, їжі, розмови або співу). За словами фахівців, основну роль відіграє час.

"Ми стверджуємо, що насправді немає особливої користі від правила "шести футів", особливо коли люди носять маски. Для цього дійсно немає підстав, тому що повітря, яким людина дихає в масці, має тенденцію підніматися і опускатися в іншому місці кімнати, тому більше впливає середній фон в приміщенні, ніж конкретна людина на відстані", – пояснив професор Мартін Базант.

читайте такожЧи захищає маска від коронавірусу: вчені дали остаточну відповідьІншими словами, чим довше людина знаходиться з інфікованим в одному приміщенні, тим вище ймовірність підхопити вірус. І носіння маски або дотримання дистанції цей ризик ніяк не зменшують.

За словами Базанта, саме цей важливий критерій випустили з уваги Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Акцент на дистанціюванні був недоречним з самого початку, а ВООЗ ніколи насправді не обґрунтовувала свої рекомендації. Вони ґрунтувалися лише на дослідженнях чхання та кашлю, які демонстрували краплі, що осідають на підлогу і поверхні. Та навіть при такому підході значення були дуже приблизні", – висловився Базант.

Він вважає, що періодичне відкриття вікон в приміщенні може бути таким же або навіть ефективнішим заходом, ніж впровадження нових дорогих систем фільтрації.

Водночас автори дослідження погоджуються, що маски можуть запобігти передачі інфекції в приміщенні. Однак більшість заражених COVID-19 людей не кашляють і не чхають, а переносять інфекцію безсимптомно. З цієї причини носіння масок може дати помилкове відчуття захищеності.

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