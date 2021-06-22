Вчені змогли побороти коронавірус за допомогою "нанопастокк"

Вчені створили "пастки" для коронавірусу / Фото Reuters

Дослідники з Університету Північної Кароліни нейтралізували коронавірус за допомогою спеціальних нанопасток, повідомляє Phys.org.

Механізм інфікування SARS-CoV-2 чіпляється за ангіотензин-перетворюючий фермент 2 (ACE2) на поверхні клітини за допомогою спайкового білка вірусу і таким чином проникає в неї. Вчені вирішили обдурити його і створили частинки з сфероїдних клітин легенів людини (LSC) з аналогічними рецепторами ACE2.

Тобто, придумали свого роду пастки для вірусу, за які він чіпляється.

Метод лікування вже випробували на мишах і макаках.

"Нанопастки" помістили в організм тварин через інгаляції. Так, нове пристосування допомогло знизити запалення і фіброз в легенях, і в рази швидше вивело вірус з організму тварин.

"Сконцентрувавшись на захисті організму, а не на самому вірусі, який продовжує мутувати, ми отримали можливість розробити терапію, яка буде ефективною тривалий час", - відзначили вчені і додали, що в людський організм "нанопастки" можна помістити також за допомогою інгаляцій. Ці частинки здатні до тривалого життя, тому процес боротьби з коронавірусом обіцяє бути успішним.

Раніше Главред писав про те, що доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомолець Сергій Дубров попереджав про те, що нового небезпечного індійського штаму Дельта в Україні поки виявлено не було. За його словами, при зараженні такою варіацією коронавірусу можуть бути кишкові розлади, а також риніт і слабкість без температури.