УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Вчені змогли побороти коронавірус за допомогою "нанопастокк"

22 червня 2021, 20:21

Нове пристосування допомогло знизити запалення і фіброз в легенях, і в рази швидше вивело вірус з організму тварин.

коронавірус
Вчені створили "пастки" для коронавірусу / Фото Reuters

Дослідники з Університету Північної Кароліни нейтралізували коронавірус за допомогою спеціальних нанопасток, повідомляє Phys.org.

Механізм інфікування SARS-CoV-2 чіпляється за ангіотензин-перетворюючий фермент 2 (ACE2) на поверхні клітини за допомогою спайкового білка вірусу і таким чином проникає в неї. Вчені вирішили обдурити його і створили частинки з сфероїдних клітин легенів людини (LSC) з аналогічними рецепторами ACE2.

Тобто, придумали свого роду пастки для вірусу, за які він чіпляється.

Метод лікування вже випробували на мишах і макаках.

"Нанопастки" помістили в організм тварин через інгаляції. Так, нове пристосування допомогло знизити запалення і фіброз в легенях, і в рази швидше вивело вірус з організму тварин.

"Сконцентрувавшись на захисті організму, а не на самому вірусі, який продовжує мутувати, ми отримали можливість розробити терапію, яка буде ефективною тривалий час", - відзначили вчені і додали, що в людський організм "нанопастки" можна помістити також за допомогою інгаляцій. Ці частинки здатні до тривалого життя, тому процес боротьби з коронавірусом обіцяє бути успішним.

Раніше Главред писав про те, що доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомолець Сергій Дубров попереджав про те, що нового небезпечного індійського штаму Дельта в Україні поки виявлено не було. За його словами, при зараженні такою варіацією коронавірусу можуть бути кишкові розлади, а також риніт і слабкість без температури.

коронавірус коронавірус в світі
Зараз ви переглядаєте новину «Вчені змогли побороти коронавірус за допомогою "нанопастокк"». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 21 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особлива людина та потужне почуттяГороскоп на 21 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особлива людина та потужне почуття Що старить жінку: "пастки" в макіяжі та зачісках, яких потрібно уникатиЩо старить жінку: "пастки" в макіяжі та зачісках, яких потрібно уникати Шевченко різко прокоментував провальну гру збірної України на Євро-2020 з АвстрієюШевченко різко прокоментував провальну гру збірної України на Євро-2020 з Австрією Україна була за крок від ПДЧ до НАТО: дипломат розповів, як в ЄС побачили у Києві загрозу ЗаходуУкраїна була за крок від ПДЧ до НАТО: дипломат розповів, як в ЄС побачили у Києві загрозу Заходу Брехня про захоплення Криму і Донбасу: у Зеленського жорстко відповіли Путіну на заяви про УкраїнуБрехня про захоплення Криму і Донбасу: у Зеленського жорстко відповіли Путіну на заяви про Україну

Останні новини

12:41

"Не люблю базік": Потап вибухнув погрозами

12:33

Гороскоп на 24 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада та романтичний вчинок Відео

12:22

"Навіть не соромиться": нардеп Тищенко заради особистого відео затримав виліт літака Відео

12:14

В Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитиме Відео

12:07

"Очко і дупло": Гордон відзначився новим ідіотським жартом Відео

Реклама
11:43

Тимошенко розповів подробиці президентської програми "Здорова Україна"

11:34

"Туристичний сезон накрився": в Ялті в море змило сміття з незаконних звалищ, купатися заборонено Відео

11:31

РФ проти навчань США і НАТО в Sea Breeze-2021: російське посольство зробило заяву Відео

11:29

Брудно обматюкала поліцейських та кинула недопалок: в Одесі жінка влаштувала перекур у тролейбусі Відео

11:23

Пекельне пекло триває: синоптик оголосила, коли посвіжіє в Україні Відео

10:36

Перша малина за рекордними цінами: скільки коштує ягода на українських ринках Відео

10:34

День державної служби: красиві привітання - картинки та слова

10:13

Почав війну і говорить про "процвітання": Путін розповів про "відповідальність" за сусідні країни Відео

10:05

Масове отруєння суші в Харкові: відомі перші результати досліджень Відео

09:13

Убив одним ударом у серце: на Херсонщині забійник худоби вкоротив собі віку

09:11

З якими продуктами не можна поєднувати банани - експерт Відео

08:37

Гороскоп на 23 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особисті "перевороти" і прибуткові ідеї Відео

08:30

"Божевільні" доходи кримчан Погляд

08:19

Кількість хворих на COVID-19 знову почала зростати: у МОЗ озвучили свіжу статистику

08:18

Помер відомий український Кобзар Тарас Силенко: головні факти з біографії

Реклама
07:45

Коли на зміну спеці в Україні прийдуть зливи та грози: синоптик назвав дати Відео

07:37

Зростання тарифів ЖКГ: ексміністр пояснив, до чого готуватися українцям Відео

07:29

У моду на літо 2021 повернулися незвичайні босоніжки-стрінги в стилі 90-х Фото Відео

07:11

У Туреччині трагічно загинув українець

07:11

Чому ідея Зеленського з медоглядами приречена на провал Погляд

06:44

Брехня про захоплення Криму і Донбасу: у Зеленського жорстко відповіли Путіну на заяви про Україну Відео

06:37

На березі моря в Одеській області стався зсув: людей під завалами шукали всю ніч Фото Відео

06:30

Місячний посівний календар на липень 2021 для садівників і городників Відео

06:02

Лікар розповіла, кому категорично не можна їсти малину Відео

05:28

Путін запропонував підключити США до "Мінську": у Кравчука назвали новий сценарій щодо Донбасу Відео

05:28

Лікар пояснив, чому перехворіли на коронавірус відчувають запах гнилі Відео

05:02

Війна проти Лукашенка: експерт оцінив наслідки санкційного удару по Мінську Відео

04:35

"Зомбі медіа апокаліпсису": продюсер пояснив феномен Моргенштерна Відео

04:22

9 фраз, які не повинна говорити жінка після 40 років

04:00

"Як завезли – так і вивезуть": Гордон зробив заяву про Крим і попередив росіян Відео

03:02

Вчені розповіли, чи є зв'язок між вживанням кави і тривалістю життя Відео

02:18

Чи є психопатія у фанатів обміну відвертими фото по мережі - відповідь психологів Відео

01:51

"Вибухівка" у крові: медик пояснив, чому виникає постковідний синдром

00:54

Вчені розповіли, чи корисна варена і печена картопля для здоров'я

00:06

На Рівненщині помер побитий сином пасажирки водій маршрутки Відео

Реклама
22 червня, вівторок
23:03

"Буде дуже хороший результат": у Зеленського оголосили про документ щодо повернення Криму Відео

22:56

Сіре небо та тяжко дихати: до Житомира дісталася підступна пилова буря

22:17

Окупанти Криму оцінили колосальні збитки від повені Відео

22:16

"Ситуація загрозлива": у Раді анонсували засідання РНБО щодо карантину в Україні Відео

21:33

У Польщі вибухнули сміливим звинуваченням на адресу Путіна Відео

21:03

Угода Байдена і Путіна щодо Україні: експерт розкрив головну інтригу діалогу США і Росії про Донбас Відео

20:49

Новий агресивний штам коронавірусу: хто ризикує захворіти та чи врятує щеплення

20:21

Вчені змогли побороти коронавірус за допомогою "нанопастокк" Відео

20:21

Лікарка пояснила, як правильно і з користю їсти м'ясо

19:58

Пекло +40 неминуче: синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти