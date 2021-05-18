Вчені створили першу дієву схему лікування коронавірусу

Вчені розробили стратегію для лікування коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Експериментальну противірусну терапію прямої дії для лікування коронавірусу розробили вчені університету Гріффіта.

Дослідження проводилося міжнародною групою вчених із Інституту здоров'я Мензіса в Квінсленді при Університеті Гріффіта (Австралія) та з медцентру City of Hope (США).

Антивірусний підхід наступного покоління використовував технологію придушення генів РНК, яка називається мірнк (Малі інтерферуючі РНК) для прямого нападу на геном вірусу, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки, розроблені в університеті Гріффіта та City of Hope, щоб доставити мірнк в легені-критичне вогнище інфекції.

"Лікування вірусспецифічного міРНК знижує вірусне навантаження на 99,9%", - заявили вчені.

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Поки терапію випробували на інфікованих мишах. Лікування покращило їхнє виживання і динаміку одужання. У легенях у мишей, котрі вижили, не було виявлено жодного вірусу.

За словами професора Кевіна Морріса, ліки придатні для лікування всіх бетакоронавірусів, як SARS (SARS-CoV-1) і SARS-CoV-2, а також інших нових варіантів, які можуть виникнути в майбутньому, тому що терапія націлена на ультраконсервативні області вірусних геномів. Наночастинки стабільні за температури 4 °C протягом 12 місяців і при кімнатній температурі більше місяця, тому агент може бути використаний при відсутності спеціальних умов зберігання.

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