Вчені створили першу дієву схему лікування коронавірусу

В антивірусному підході наступного покоління використовувалася технологія придушення генів РНК, яка називається мірнк.
Експериментальну противірусну терапію прямої дії для лікування коронавірусу розробили вчені університету Гріффіта.
Дослідження проводилося міжнародною групою вчених із Інституту здоров'я Мензіса в Квінсленді при Університеті Гріффіта (Австралія) та з медцентру City of Hope (США).
Антивірусний підхід наступного покоління використовував технологію придушення генів РНК, яка називається мірнк (Малі інтерферуючі РНК) для прямого нападу на геном вірусу, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки, розроблені в університеті Гріффіта та City of Hope, щоб доставити мірнк в легені-критичне вогнище інфекції.
"Лікування вірусспецифічного міРНК знижує вірусне навантаження на 99,9%", - заявили вчені.
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Поки терапію випробували на інфікованих мишах. Лікування покращило їхнє виживання і динаміку одужання. У легенях у мишей, котрі вижили, не було виявлено жодного вірусу.
За словами професора Кевіна Морріса, ліки придатні для лікування всіх бетакоронавірусів, як SARS (SARS-CoV-1) і SARS-CoV-2, а також інших нових варіантів, які можуть виникнути в майбутньому, тому що терапія націлена на ультраконсервативні області вірусних геномів. Наночастинки стабільні за температури 4 °C протягом 12 місяців і при кімнатній температурі більше місяця, тому агент може бути використаний при відсутності спеціальних умов зберігання.
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