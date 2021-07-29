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Вчені з'ясували, чому утворюються тромби у пацієнтів з коронавірусом

29 липня 2021, 18:25

У результаті зараження SARS-CoV-2 можуть з'являтися важкі порушення в роботі імунітету, масові запалення, формуватися тромби.

коронавірус
Причини утворення тромбів при коронавирусе / Daniel Foster / flickr.com/

Тромби в судинах у пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу можуть утворитися через помилки при складанні антитіл. Так вважають молекулярні біологи Редінгського університету (Великобританія), пише журнал Blood.

"Раніше ми могли тільки припускати, чому при тяжкому перебігу COVID-19 активуються тромбоцити. Виявилося, що виною всьому дефектні антитіла - вони з'єднуються із зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити", - пояснив один з авторів дослідження, професор Редінгського університету Джон Гіббінс.

У результаті зараження SARS-CoV-2 можуть з'являтися важкі порушення в роботі імунітету, масові запалення, формуватися тромби і з'являтися проблеми з роботою серця і судин. Вчені намагаються зрозуміти, чому вони виникають і як ним запобігти.

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Нагадаємо, раніше відомий педіатр Лейла Намазова-Баранова говорила-обстеження дітей, які перехворіли китайським коронавірусом COVID-19, свідчать про загрозу низької фертильності чоловіків.

За її словами, у хлопчиків, які перехворіли на китайський коронавірус COVID-19, спостерігаються серйозні зміни в розвитку сперматозоїдів.

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