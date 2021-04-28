Вчені з'ясували, чому у хворих на коронавірус пропадає смак

Дослідженням керував Джозефін Іган, який зі своєю командою вивчив тисячі смакових рецепторів людини.
Дослідники з Національного інституту США пояснили, чому у хворих коронавірусом пропадає смак. Відповідна наукова стаття опублікована на bioRxiv.
Вчені з'ясували, що смакові рецептори, розташовані на мові людини, мають ангіотензин-ферментом 2 (ACE2). Через цей фрагмент вірус SARS-CoV-2 потрапить в клітини організму. Таким чином, при інфікуванні коронавірусом уражаються смакові якості.
Дослідженням керував Джозефін Іган, який зі своєю командою вивчив тисячі смакових рецепторів людини.
Відзначається, що рецепторні клітини II типу в веретеноподібних сосочках біля основи язика і грибоподібних сосочках на його задній частині, містять фермент ACE2, який є точкою входу для вірусів.
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В експерименті брала участь 45-річна жінка з позитивним тестом на COVID-19, яка скаржилася на втрату смаку, і 63-річний чоловік, хворий на коронавірус. У хворих діагностували збільшення розмірів язика, почервоніння його основи і виявили, що їхні смакові цибулини змінилися в шарі стовбурових клітин.
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