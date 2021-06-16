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Вчені з'ясували причину виникнення небезпечних тромбів після COVID-19

16 червня 2021, 11:29
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На один мільйон випадків захворювання коронавірусом зафіксовано 39 пацієнтів з тромбозом, який часто стає причиною смерті хворих.

Коронавірус
Вчені з'ясували причину виникнення небезпечних тромбів після COVID - 19 / Reuters

Дослідники з університету медичних наук RCSI визначили, яким чином у хворих на коронавірус утворюється тромбоз. Своє дослідження вони опублікували у виданні Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Вчені проаналізували зразки крові у пацієнтів з діагнозом COVID-19 з клініки Бомонт в Дубліні і з'ясували, що причиною тромбозу є молекула VWF, яку ще називають фактором фон Віллебранда. У інфікованих спостерігалося сильне порушення балансу між цією молекулою і її білком ADAMTS13.

Зокрема, експерти відзначили більш високі рівні молекул, які і провокують згортання крові.читайте такожАртеріальний тромбоз: симптоми і причини

"Наше дослідження допомагає зрозуміти механізми, які провокують серйозні тромби у пацієнтів з коронавірусом. Це допоможе в розробці більш ефективних методів лікування", - підсумував автор дослідження, доктор Джеймі О'салліван.

Нагадаємо, навесні поточного року в Канаді вже зафіксували перший випадок утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca. При цьому дослідники стверджували, що випадки тромбозу вкрай рідкісні.

Незадовго до цього у Всесвітній організації охорони здоров'я стверджували, що причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca і подальшим підвищеним тромбоутворенням вірогідна, але підтверджень цьому не знайдено.

коронавірус тромбоз
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