Вчені з'ясували, у кого не виробляються антитіла до коронавірусу

Вчені виявили, що лише 7% населення міста Ухань були заражені вірусом. Серед них у 80% хвороба пройшла без симптомів.
За інформацією китайських вчених, антитіла, які здатні блокувати коронавірус SARS-CoV-2, можуть зберігатися навіть 9 місяців після одужання від COVID-19.
Але, на жаль, це відбувається далеко не з усіма пацієнтами. Насправді, у багатьох організм виробляє не достатню кількість таких антитіл, пише Nature з посиланням на дослідження Чена Вонга з Пекінського медичного коледжу.
Він разом з колегами зібрав зразки крові у більш ніж 9,5 тисяч осіб в місті Ухань, який став епіцентром першого спалаху коронавірусу. Команда збирала зразки протягом трьох різних періодів протягом 2020 року. Спочатку в квітні, коли місто вийшло з карантину, потім у червні, а потім протягом декількох місяців між жовтнем і груднем.
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Всі зразки крові були потрібні для проведення тестів на виявлення антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2. Вчені виявили, що лише 7% населення міста були заражені вірусом. Серед них у 80% хвороба пройшла без симптомів. Але лише приблизно у 40% заражених людей з'являвся рівень антитіл, який можна було виявити протягом усього періоду дослідження.
Вчені прийшли до висновку, що більшість жителів міста Ухань досі під загрозою зараження SARS-CoV-2. Тому вони обов'язково повинні зробити щеплення.
Китайська вакцина Sinovac - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністерство охорони здоров'я України дозволило застосування китайської вакцини 10 березня. Препарат пройшов всі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши ефективність і безпеку.
- Китайську вакцину від коронавірусу застосовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.
- Одним з основних перевагою препарату полягає в тому, що його можна зберігати в стандартному холодильнику при 2-8 градусах Цельсія. Ефективність китайської вакцини в Китаї виявилася 65%. При цьому в Туреччині це число склало 91,25% в ході місцевих випробувань.
- За словами міністр охорони здоров'я України Максима Степанова, після доставки в Україну вакцина пройде лабораторний контроль. Імовірно, він триватиме 10 днів. Після чого почнеться вакцинація препаратом.