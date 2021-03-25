Вчені з'ясували, у кого не виробляються антитіла до коронавірусу

З'ясувалися подробиці формування антитіл / pixabay

За інформацією китайських вчених, антитіла, які здатні блокувати коронавірус SARS-CoV-2, можуть зберігатися навіть 9 місяців після одужання від COVID-19.

Але, на жаль, це відбувається далеко не з усіма пацієнтами. Насправді, у багатьох організм виробляє не достатню кількість таких антитіл, пише Nature з посиланням на дослідження Чена Вонга з Пекінського медичного коледжу.

Він разом з колегами зібрав зразки крові у більш ніж 9,5 тисяч осіб в місті Ухань, який став епіцентром першого спалаху коронавірусу. Команда збирала зразки протягом трьох різних періодів протягом 2020 року. Спочатку в квітні, коли місто вийшло з карантину, потім у червні, а потім протягом декількох місяців між жовтнем і груднем.

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Всі зразки крові були потрібні для проведення тестів на виявлення антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2. Вчені виявили, що лише 7% населення міста були заражені вірусом. Серед них у 80% хвороба пройшла без симптомів. Але лише приблизно у 40% заражених людей з'являвся рівень антитіл, який можна було виявити протягом усього періоду дослідження.

Вчені прийшли до висновку, що більшість жителів міста Ухань досі під загрозою зараження SARS-CoV-2. Тому вони обов'язково повинні зробити щеплення.

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