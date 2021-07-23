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Вчені з'ясували, в якому віці гірше діють COVID-вакцини

23 липня 2021, 18:49
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Недавні дослідження вакцинованого населення показали помітне зростання захворюваності серед щеплених літніх людей.

Вакцинація
Вакцинація від коронавірусу / Reuters

Вчені з Орегонського університету охорони здоров'я і науки вирішили перевірити, які фактори впливають на ефективність вакцини проти коронавірусу. Особливу увагу звернули на вік учасників та учасниць.

Як повідомляє Journal of the American Medical Association, особливу увагу звернули на вік учасників і учасниць. З грудня 2020 року по лютий 2021 року в Орегонському університеті провели поголовну вакцинальну кампанію серед всіх співробітників від компаній Pfizer і BioNTech. Працівники закладу і стали учасниками дослідження.

Зразки сироватки крові збирали до отримання першої дози препарату і через 2 тижні після другої. Потім вчені перевірили дані по 50 людям, яких розподілили по групах відповідно до віку. Варто зауважити, що 54% становили жінки.

Біоматеріал в пробірках піддали дії початкового варіанту SARS-CoV-2 з Уханя і Гамма-штаму (виявленого в Бразилії).

Результати дослідження:

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  • Стійкі нейтралізуючі реакції проти вихідного штаму спостерігали у всіх учасників і учасниць дослідження, а ось імунна відповідь проти бразильського варіанту виявився слабкіше.
  • В обох випадках рівень антитіл корелював з віком: у наймолодшій групі (20 – 29 років) титри імуноглобулінів до Уханьскому типу SARS-CoV-2 були в 6,8 разів вище в порівнянні з найстарішою групою (70 – 82 років). Тобто зниження склало 85%.

"Початкові титри антитіл після вакцинації були негативно пов'язані з віком, що призвело до зниження здатності нейтралізувати SARS-CoV-2 in vitro. Титри проти Гамма-штаму виявилися зниженими у всіх вікових груп, хоча різниця між групами була меншою (в 2,5 рази)", – йдеться в повідомленні.

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Недавні дослідження вакцинованого населення показали помітне зростання захворюваності серед щеплених літніх людей. Тому літні люди залишаються більш схильні до коронавірусу навіть коли вакциновані проти хвороби.

Але вакцинація в будь-якому випадку важлива, оскільки може вберегти від тяжкого перебігу хвороби.

"Вакцина як і раніше викликає сильні імунні реакції в порівнянні з природною хворобою у більшості літніх, навіть якщо титри антитіл нижче, ніж у молодих", – підсумували автори дослідження.

Згідно з даними проміжних клінічних випробувань, вік не є визначальним фактором загальної ефективності вакцини.

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Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.

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