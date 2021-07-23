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Удар по COVID-19: Комаровський перерахував ключові фактори профілактики коронавірусу

23 липня 2021, 02:26

Масочний режим і дотримання дистанції є важливими заходами, переконаний Євген Комаровський.

Комаровський
Євген Комаровський / УНІАН

Популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, що необхідно знати перед ймовірним сплеском захворюваності коронавірусом.

В ході відповідей на питання на своєму Youtube-каналі він назвав ключові способи профілактики коронавірусу.

Лікар підкреслив, що його рекомендації, в першу чергу, стосуються людей, які постійно контактують з оточуючими: водії та кур'єри.

Він упевнений в тому, що найбільш ефективним способом є вакцинація.

"Це ознака логіки і здорового глузду, це реальна турбота про своє здоров'я і здоров'я всіх, хто поруч", - сказав Комаровський.

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За його словами, вентиляція приміщень є не менш важливою. Тому необхідно пам'ятати про важливість частіше відкривати вікна і провітрювати приміщення або салон автомобіля.

Крім того, педіатр звернув увагу, що масочний режим і дотримання дистанції — це теж дуже важливо. При цьому маска повинна щільно закривати ніс і рот і кожні три години її потрібно міняти.

Експерт переконаний в тому, що не можна забувати про гігієну. Мити руки з милом не менше 30 секунд або скористатися санітайзером або вологими серветками з дезінфікуючим засобом.

Комаровський додав, що важливо також своєчасно отримувати перевірену наукову інформацію про коронавірусну інфекцію з офіційних або надійних джерел.

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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

коронавірус Євген Комаровский
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