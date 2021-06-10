Загроза близько: Голубовська попередила про небезпеку смертоносного COVID-19 з Індії

Британський штам коронавірусу поки що домінує в Україні / Reuters

В Україні поки що не зафіксували заразний і потенційно смертоносніший індійський штам коронавірусу. Поки що в країні орудує британський штам COVID-19 (Альфа). При цьому українці повинні бути готові до нового можливого виклику пандемії.

"Весняні неприємності, пов'язані з найважчим з моменту епідемії спалахом у нас в країні, були пов'язані з британським штамом B. 1.1.7. Тепер на новий штам B. 1. 617. 2 (Дельта, індійський штам, - ред.) припадає більшість заражень у Британії. У США поки тільки 6% секвенованих випадків припадає на цей штам, "британець" залишається домінуючим", – написала провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська у Facebook.

За словами Голубовської, Дельта зареєстрований вже в 60 країнах і абсолютно очевидно, що його заразність вища, ніж у варіанту Альфа "дикого типу". Причому пік захворюваності фіксують серед дітей і молодих людей 12-20 років.

При цьому вакцини виробництва Pfizer, а також AstraZeneca захищають від Дельти. Ефективність Pfizer при введенні обох доз становить 88% (один укол дасть лише 33%), AstraZeneca – 60%.

Голубовська заявила, що Україні треба бути готовою до нових викликів пандемії, а не "впроваджувати незрозумілі законопроекти щодо громадського здоров'я" та "руйнувати кращі інфекційні стаціонари через те, що хтось прописав фантастичні вимоги".

Індійський штам коронавірусу

В кінці квітня Індію накрив "коронавирусний апокаліпсис" - протягом чотирьох діб знаходили понад 330 тисяч нових хворих – це були світові антирекорди. Щодня вмирали понад 2 тисячі інфікованих, крематорії ледь встигали спалювати тіла.

Пізніше ЗМІ дізналися, що в країні у десятків людей, які перебороли коронавірус, знайшли "чорний грибок".

Індійський COVID-19 вже виявили на американській території та у низці європейських країн, зокрема, у Великій Британії, в Чехії та у Польщі.

Низка країн світу, зокрема і Україна, вжили заходів для того, щоби на їхню територію не потрапив індійський штам коронавірусу. Київ з 2 травня закрив в'їзд для громадян, які прибули з Індії, або тих, хто перебував на території цієї країни.