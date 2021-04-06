Україна домовилася про 10 мільйонів доз вакцини Pfizer - Зеленський

Зеленський домовився про 10 мільйонів доз вакцини Pfizer - ЗМІ / Reuters

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, про що у лютому домовлялися президент України Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це", – сказав Зеленський, йдеться на сайті президента.

Безпосередньо переговорним процесом щодо постачання препарату до України за дорученням глави держави займався керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Висловлюємо подяку доктору Альберту Бурлі та його колегам за підтримку українського народу в цей важкий час", – зазначив керівник Офісу президента.

Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

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