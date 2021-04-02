Україна гірша за Гондурас: лікар пояснив, хто винен у низьких темпах вакцинації

З початку прищепної кампанії вакциновано майже 250 тис. українців / Reuters

Україна перебуваэ в кінці списку вакцинованих країн і за темпами, і за кількістю щеплень. Про це заявив кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках Олександр Лінчевський.

За його словами, рік тому всі країни були в абсолютно однакових умовах. Ні для кого не було вакцин - вони лише почали розроблятися. Тоді всі країни світу стартували з однаковими умовами, але зараз, наприклад, Велика Британія робить 800 тисяч щеплень на добу, а Ізраїль майже весь вакцинований, передає Апостроф.

"Якщо говорити про наших найближчих сусідів - Польща, Словаччина, Албанія і навіть Гондурас вакцинується активніше за Україну. Значить уряд, парламент, президент - але, в основному уряд - зробили щось гірше, зробили щось не так, як це зробив уряд Гондурасу або Албанії, або Польщі, або тим більше Ізраїлю, Франції та Великої Британії. Ось і все пояснення", - сказав Лінчевський.

Він додав, що якими б не були причини і виправдання чинної влади, уряду або президента - ми маємо факт того, що ми програємо.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

За офіційними даними МОЗ, 17 170 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.

248 736 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

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