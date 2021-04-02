Україна гірша за Гондурас: лікар пояснив, хто винен у низьких темпах вакцинації

Рік тому всі країни були в однакових умовах. Але зараз, наприклад, Велика Британія робить 800 тисяч щеплень на добу, а Ізраїль майже весь вакцинований,
Україна перебуваэ в кінці списку вакцинованих країн і за темпами, і за кількістю щеплень. Про це заявив кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках Олександр Лінчевський.
За його словами, рік тому всі країни були в абсолютно однакових умовах. Ні для кого не було вакцин - вони лише почали розроблятися. Тоді всі країни світу стартували з однаковими умовами, але зараз, наприклад, Велика Британія робить 800 тисяч щеплень на добу, а Ізраїль майже весь вакцинований, передає Апостроф.
"Якщо говорити про наших найближчих сусідів - Польща, Словаччина, Албанія і навіть Гондурас вакцинується активніше за Україну. Значить уряд, парламент, президент - але, в основному уряд - зробили щось гірше, зробили щось не так, як це зробив уряд Гондурасу або Албанії, або Польщі, або тим більше Ізраїлю, Франції та Великої Британії. Ось і все пояснення", - сказав Лінчевський.
Він додав, що якими б не були причини і виправдання чинної влади, уряду або президента - ми маємо факт того, що ми програємо.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
За офіційними даними МОЗ, 17 170 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.
248 736 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
Вакцинація проти коронавірусу - про що раніше писав Главред:
- 23 лютого в Україну прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат виготовлений в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- При цьому низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- Тим часом США запідозрили, що AstraZeneca змухлювала з даними про випробування.
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна. 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
- 30 березня стало відомо, що вакцина від коронавірусної інфекції англо-шведської компанії AstraZeneca 25 березня була перейменована на Vaxzevria.
- 1 квітня науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявив, що вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca є безпечною та ефективною.