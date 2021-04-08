Україна лідирує в Європі за добовим приростом хворих на COVID-19

Наша країна вже другий день поспіль займає перше місце серед європейських країн за кількістю нових хворих на коронавірус, у світі Україна - на сьомому місці.
Україна вже другий день поспіль лідирує в Європі за кількістю хворих на коронавірус за добу. Про це свідчать дані про пандемію COVID-19, опубліковані на сайті Worldometer.
За офіційними даними МОЗ, станом на ранок 7 квітня коронавірус в Україні за добу виявили у 15 415 жителів країни. Летальних випадків - 481. Це новий антирекорд жертв хвороби в країні за добу. Саме ці показники і вивели Україну на перше місце серед країн Європи.
Перша п'ятірка за кількістю хворих на коронавірус за добу виглядає так:
- Україна - 15 415 хворих, 481 померлий;
- Німеччина - 14 936 хворих, 312 померлих;
- Польща - 14 910 хворих, 638 померлих;
- Італія - 13 708 хворих, 627 померлих;
- Іспанія - 8788 хворих, 126 померлих.
Серед усіх країн світу Україна перебуває на сьомому місці. Більше, ніж в Україні, нових хворих в Індії (126 315), Бразилії (90 973), США (75 183), Туреччині (54 740), Аргентині (22 039) та Ірані (20 954).
Коронавірус в Україні – останні новини:
- Згідно зі свіжими даними МОЗ, станом на ранок 8 квітня коронавірус в Україні виявили у 19 419 жителів країни.
- За минулі 24 години госпіталізовано 5092 людини; летальних випадків - 464; одужали - 10 032 людини.
- Київ опинився на першому місці за кількістю нових офіційних діагнозів. У столиці знайшли 1886 нових інфікованих, жертвами хвороби стали 48 осіб.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зможе повністю подолати пандемію коронавірусу до кінця 2021 року. За його словами, до кінця року охоплять вакцинацією 70% українців.
- У свою чергу, лікар-епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки.
Автор: Анна Багрій