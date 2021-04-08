Україна лідирує в Європі за добовим приростом хворих на COVID-19

Україна стала центром епідемії COVID-19 в Європі / Фото Reuters

Україна вже другий день поспіль лідирує в Європі за кількістю хворих на коронавірус за добу. Про це свідчать дані про пандемію COVID-19, опубліковані на сайті Worldometer.

За офіційними даними МОЗ, станом на ранок 7 квітня коронавірус в Україні за добу виявили у 15 415 жителів країни. Летальних випадків - 481. Це новий антирекорд жертв хвороби в країні за добу. Саме ці показники і вивели Україну на перше місце серед країн Європи.

Перша п'ятірка за кількістю хворих на коронавірус за добу виглядає так:

Україна - 15 415 хворих, 481 померлий; Німеччина - 14 936 хворих, 312 померлих; Польща - 14 910 хворих, 638 померлих; Італія - 13 708 хворих, 627 померлих; Іспанія - 8788 хворих, 126 померлих.

Скільки хворих на коронавірус в Європі за 6 квітня / worldometers.info/coronavirus/

Серед усіх країн світу Україна перебуває на сьомому місці. Більше, ніж в Україні, нових хворих в Індії (126 315), Бразилії (90 973), США (75 183), Туреччині (54 740), Аргентині (22 039) та Ірані (20 954).

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