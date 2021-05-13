Україна опинилася в топ-10 європейських країн за смертністю від COVID-19 / Фото Reuters

Світовими лідерами серед країн із найбільшою кількістю нових випадків захворювання на коронавірус залишаються Індія, Бразилія і США. А ось Україна увійшла в топ-10 країн Європи за смертністю від COVID-19.

За даними сайту Worldometers, з початку пандемії серед країн Європи Україна посіла 8-е місце за смертністю.

В цілому, за минулу добу в світі поставили діагноз коронавірус більш ніж 750 000 новим пацієнтам. З них: в Індії - понад 362 000 нових заражень, в Бразилії – понад 76 000, в США – понад 35000.

Україна в світовому рейтингу займає 22-е місце за кількістю нових заражень, а серед країн Європи - 7-й рядок.

Найгірше серед країн Європи справи зі статистикою йдуть у Великобританії.

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