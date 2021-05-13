Україна опинилася в топ-10 європейських країн за смертністю від COVID-19

Україна в світовому рейтингу займає 22-е місце за кількістю нових заражень, а серед країн Європи - 7-й рядок.
Світовими лідерами серед країн із найбільшою кількістю нових випадків захворювання на коронавірус залишаються Індія, Бразилія і США. А ось Україна увійшла в топ-10 країн Європи за смертністю від COVID-19.
За даними сайту Worldometers, з початку пандемії серед країн Європи Україна посіла 8-е місце за смертністю.
В цілому, за минулу добу в світі поставили діагноз коронавірус більш ніж 750 000 новим пацієнтам. З них: в Індії - понад 362 000 нових заражень, в Бразилії – понад 76 000, в США – понад 35000.
Україна в світовому рейтингу займає 22-е місце за кількістю нових заражень, а серед країн Європи - 7-й рядок.
Найгірше серед країн Європи справи зі статистикою йдуть у Великобританії.
Коронавірус в Україні: новини
- Станом на ранок 13 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 813 жителів країни. У тому числі госпіталізовано 2 569 осіб; летальних випадків - 346, видужали 19 507 осіб.
- Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні. Країна офіційно виключила препарат з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.
- Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуацію з коронавірусом в Україні. Ольга Голубовська розповіла, що COVID-19 не відступає.
Автор: Діана Бєловодська