Україна залишилася без нової партії вакцини від COVID-19: Ляшко назвав причину

З поставками вакцини CoviShield виникли проблеми / Reuters

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про постачання в Україну індійської вакцини від коронавірусу CoviShield.

Як підкреслив він в ефірі Сніданку з 1+1, Індія призупинила поставки препарату CoviShield, в тому числі і в Україну.

У той же час головний санлікар зазначив, що українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.

"Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійській, на корейській або на європейській майданчиках — це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна", - пояснив він.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, немає різниці, як комбінувати вакцини AstraZeneca: "Яку вводити як першу дозу — яку - як другу, або вакцинувати однією і тією ж. Невзаємозамінні вацини-це, наприклад, Pfizer з CoviShield, Sinovac AstraZeneca".

Ляшко додав, що друга партія препарату "швидше за все буде". Україна законтрактувала два мільйони доз CoviShield, але отримала тільки 500 тисяч. МОЗ очікує, що протягом квітня-травня поставки відновляться.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали понад 4,5 тис.осіб.

З початку прищеплювальної кампанії в країні щеплені 526 тис.916 осіб, з них отримали 1 дозу - 526 тис. 914, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 (з них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Щеплення проводилися 147 мобільними бригадами з імунізації та в 160 пунктах щеплень.

Станом на 24 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 490 тис.