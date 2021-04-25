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Україна залишилася без нової партії вакцини від COVID-19: Ляшко назвав причину

25 квітня 2021, 16:54

Україна законтрактувала два мільйони доз CoviShield, але отримала тільки 500 тисяч.

В Україну не привезли нову партію вакцини
З поставками вакцини CoviShield виникли проблеми / Reuters

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про постачання в Україну індійської вакцини від коронавірусу CoviShield.

Як підкреслив він в ефірі Сніданку з 1+1, Індія призупинила поставки препарату CoviShield, в тому числі і в Україну.

У той же час головний санлікар зазначив, що українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.

"Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійській, на корейській або на європейській майданчиках — це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна", - пояснив він.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, немає різниці, як комбінувати вакцини AstraZeneca: "Яку вводити як першу дозу — яку - як другу, або вакцинувати однією і тією ж. Невзаємозамінні вацини-це, наприклад, Pfizer з CoviShield, Sinovac AstraZeneca".

Ляшко додав, що друга партія препарату "швидше за все буде". Україна законтрактувала два мільйони доз CoviShield, але отримала тільки 500 тисяч. МОЗ очікує, що протягом квітня-травня поставки відновляться.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

  • В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали понад 4,5 тис.осіб.
  • З початку прищеплювальної кампанії в країні щеплені 526 тис.916 осіб, з них отримали 1 дозу - 526 тис. 914, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 (з них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
  • Щеплення проводилися 147 мобільними бригадами з імунізації та в 160 пунктах щеплень.
  • Станом на 24 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 490 тис.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

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