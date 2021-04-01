Україна плететься у хвості рейтингу вакцинації від COVID-19 - Bloomberg

З'явився похмурий прогноз темпів вакцинації в Україні / Reuters

У разі збереження нинішніх темпів щеплень від коронавірусу в Україні, для вакцинації 75% населення країни буде потрібно не менше 10 років.

Як йдеться у публікації міжнародного агентства Bloomberg, Україна опинилася серед країн-аутсайдерів з вакцинації від COVID-19.

За словами редактора видання Девіда Фіклінга, у багатьох країнах, де COVID-19 останнім часом поширюється найшвидше, нинішні темпи вакцинації не приведуть до колективного імунітету в найближчі роки або навіть десятиліття.

"Наприклад, в таких країнах, як Україна і Бангладеш, буде потрібно 10 років, щоб вакцинувати 75% населення", - пише журналіст.

/ BloombergOpinion

Вакцинація від коронавірусу:

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.

У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.

До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.