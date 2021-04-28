Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer: у МОЗ озвучили терміни

У травні Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer / Фото Reuters

У травні в Україну повинні поставити ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Очікуються поставки з двох джерел. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в рамках глобальної ініціативи COVAX, сказав міністр в ефірі каналу Наш.

"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - зазначив він.

Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна повинна отримати в травні згідно з прямим контрактом з Pfizer.

читайте такожЧим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікар пояснила різницю"Вони використовуватимуться для груп ризику, зокрема для людей старше 60 років або тих, у кого є супутні захворювання", - сказав міністр.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що вакциною Pfizer прищеплюватимуть людей з інвалідністю, тих, хто працюватиме на ЗНО-2021, поліцейських, а також олімпійців та паралімпійців.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: