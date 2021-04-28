Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer: у МОЗ озвучили терміни

Щеплення від коронавірусу отримають українці з груп ризику. Зокрема, це люди старше 60 років або ті, хто має супутні захворювання.
У травні в Україну повинні поставити ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Очікуються поставки з двох джерел. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в рамках глобальної ініціативи COVAX, сказав міністр в ефірі каналу Наш.
"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - зазначив він.
Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна повинна отримати в травні згідно з прямим контрактом з Pfizer.
читайте такожЧим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікар пояснила різницю"Вони використовуватимуться для груп ризику, зокрема для людей старше 60 років або тих, у кого є супутні захворювання", - сказав міністр.
Зазначимо, раніше повідомлялось, що вакциною Pfizer прищеплюватимуть людей з інвалідністю, тих, хто працюватиме на ЗНО-2021, поліцейських, а також олімпійців та паралімпійців.
Вакцинація від коронавірусу в Україні:
- Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. До 30 квітня в Україну повинні прибути ще 500 тисяч доз цього препарату
- 25 квітня головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Індія призупинила поставки препарату CoviShield, зокрема і в Україну. Водночас головний санлікар зазначив, що українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.
- 23 квітня в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.
- Станом на ранок 27 квітня 539 126 осіб було щеплено в Україні з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).