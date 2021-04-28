УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer: у МОЗ озвучили терміни

28 квітня 2021, 06:33

Щеплення від коронавірусу отримають українці з груп ризику. Зокрема, це люди старше 60 років або ті, хто має супутні захворювання.

вакцина Pfizer
У травні Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer / Фото Reuters

У травні в Україну повинні поставити ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Очікуються поставки з двох джерел. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в рамках глобальної ініціативи COVAX, сказав міністр в ефірі каналу Наш.

"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - зазначив він.

Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна повинна отримати в травні згідно з прямим контрактом з Pfizer.

читайте такожЧим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікар пояснила різницю"Вони використовуватимуться для груп ризику, зокрема для людей старше 60 років або тих, у кого є супутні захворювання", - сказав міністр.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що вакциною Pfizer прищеплюватимуть людей з інвалідністю, тих, хто працюватиме на ЗНО-2021, поліцейських, а також олімпійців та паралімпійців.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

  • Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. До 30 квітня в Україну повинні прибути ще 500 тисяч доз цього препарату
  • 25 квітня головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Індія призупинила поставки препарату CoviShield, зокрема і в Україну. Водночас головний санлікар зазначив, що українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.
  • 23 квітня в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.
  • Станом на ранок 27 квітня 539 126 осіб було щеплено в Україні з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

вакцинація Максим Степанов новини України коронавірус в Україні коронавірус новини вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer: у МОЗ озвучили терміни». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як продовжити життя за допомогою вина: способи вживанняЯк продовжити життя за допомогою вина: способи вживання Зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться з однієї простої причиниЗустріч Зеленського і Путіна не відбудеться з однієї простої причини Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 25 квітня: на кого чекає великий успіхГороскоп всіх знаків Зодіаку на 25 квітня: на кого чекає великий успіх Путін готує для Білорусі "кримський сценарій"Путін готує для Білорусі "кримський сценарій" Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 28 квітня: кого обрала удачаГороскоп всіх знаків Зодіаку на 28 квітня: кого обрала удача

Останні новини

04:22
Вчені знайшли для людства нову загрозу від зміни клімату
03:50
Клеопатра та пір'я: наймодніші варіанти стрижки боб 2021 Фото Відео
03:06
Знайдено спосіб, як знищити коронавірус за секунду Відео
02:19
Бренд Redmi презентував свій перший смартфон для геймерів Відео
01:36
Як можна повернути собі нюх після коронавірусу - відповідь вчених Відео
Реклама
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 29 квітня: віднайдення дару і загроза здоров'ю Відео
00:54
Олімпійська чемпіонка з України знялася сексуально приймаючи ванну
00:24
В Україну увірветься грозова стихія: де зіпсується погода Відео
00:19
Привітання з Чистим четвергом-листівки та тексти Фото Відео
28 квітня, середа
23:53
ПСЖ вдома мінімально програв Манчестер Сіті - Ліга чемпіонів Фото
23:49
Лікарі назвали найнебезпечніший мед для організму Відео
23:07
У Байдена назвали тему обговорення на зустрічі з Путіним Відео
23:00
В анексованому Криму швидка потрапила в смертельну ДТП Відео
22:43
Арестович заявив про дивну поведінку росіян на засіданні ТКГ Відео
21:50
У Держстаті розповіли, як змінилася реальна зарплата
21:46
Дипломат розкрив подробиці про можливу зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані Відео
21:12
У Кравчука розкрили підсумки засідання ТКГ щодо перемир'я на Донбасі Відео
21:10
Повсякденні помилки, які страшенно псують наші нігті Відео
21:00
Українські розробники вирішили зробити своїх "Корсарів" (відео) Відео
20:43
Гороскоп на травень 2021 для Терезів: до чого готуватися наприкінці весни
Реклама
20:42
Франція відповіла на пропозицію Зеленського про нові переговори щодо Донбасу
20:41
До ексадвоката Трампа нагрянули з обшуками через справи в Україні Відео
20:36
Як зволожити волосся в домашніх умовах "як профі" Відео
20:35
Генерал США спрогнозував, чи буде наступ Росії на Україну Відео
20:27
Вчені з'ясували, чому у хворих на коронавірус пропадає смак Відео
19:58
Деякі дієти можуть викликати діабет - вчені Відео
19:39
Київ залишає червону зону карантину: що дозволено з 1 травня Відео
19:38
Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули Відео
19:38
Кулеба перерахував "пастки" Мінських угод Відео
19:35
Sony розповіла, які ігри передплатники PS Plus отримають в травні Відео
19:34
Три способи збільшити пеніс, які працюють, і чотири, які ніколи не можна пробувати Відео
19:23
Чому Коболєв отримав коліном під зад Погляд
19:13
Інфекціоніст розповів, коли очікувати нового спалаху COVID-19 в Україні Відео
19:10
Київ скували величезні затори: які вулиці варто об'їхати
19:07
У Навального розповіли, скільки за пропаганду отримує Маргарита Симоньян
18:52
У Zoom з'явилася функція однієї "кімнати" для учасників зустрічі
18:30
Ведучий 1+1 і розкрив подробиці серіалу Слов'яни Відео
18:30
У Нафтогазі пройшлися по звільненню Коболєва Відео
18:26
Підступи ворогів і велика любов: до чого готуватися Тельцю в травні-2021
18:15
У Європарламенті жорстко відповіли Росії за агресію проти України Відео
Реклама
18:00
Розробники Metro Exodus назвали дату виходу поліпшеного видання гри Відео
17:57
Макс Михайлюк вперше показав зворушливе фото новонародженої доньки
17:55
Через недосконалість правил постачальники газу не можуть врегулювати свої небаланси - експерт
17:48
Боррель різко висловився і пригрозив Росії через Україну Відео
17:20
Кулеба розповів про небезпеку Північного потоку-2
16:45
Розробники Cyberpunk 2077 випустили новий хотфікс для всіх платформ Відео
16:43
У Зеленського розкрили деталі термінового засідання РНБО Відео
16:29
У Раді погодили кандидатуру наступника Вітренка на посаді міністра енергетики Відео
16:28
Відкрито рух усіма смугами Хаджибейського мосту - Тимошенко
16:20
"Час як потік" – вийшов релізний трейлер PS5-ексклюзиву Returnal Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти