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Україна отримає мільйони доз вакцини від коронавірусу Pfizer

1 травня 2021, 14:38

Контракт на поставку вакцини Pfizer вже підписано.

Українська влада домовилася про додаткове постачання мільйонів доз препарату від коронавірусу американської компанії
Влада України домовилася про додаткове постачання мільйонів доз препарату від COVID-19 компанії Pfizer / Reuters

Україні додатково передадуть 10 млн доз вакцини від коронавірусу COVID-19, розробленої американською та німецькою компаніями Pfizer і BioNTech.

Глава МОЗ Максим Степанов підписав контракт від імені нашої країни з Pfizer, йдеться на сайті Офісу президента Володимира Зеленського.

Член Кабміну розповів очільнику держави, що документ було підписано у ніч на суботу, 1 травня.

"…Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз…", – заявив міністр.

Чиновник додав, що всього до кінця 2021 року Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer.

Також стало відомо, що наша країна у травні-червні може отримати 500 тисяч доз препарату, у липні-вересні – 4,5 млн доз, а у жовтні-грудні – 15 млн.

Нагадаємо, Україна отримала першу партію вакцини Pfizer та BioNTech 16 квітня – прибули 117 тисяч доз препарату. Вакцинація препаратом розпочалася через кілька днів. Колоти вакцину потрібно двічі.

Максим Степанов у середині квітня говорив, що українська влада вже домовилася про постачання 32 млн доз вакцин від різних виробників.

Населення України за підсумками перепису, проведеного у 2001 році, становило 48 240 902 особи.

Вакцинація від COVID-19 в Україні – що потрібно знати

Наша країна отримала першу партію вакцини від коронавірусу 23 лютого, а 24 числа стартувала вакцинація. У першу чергу уколи вирішили зробити медпрацівникам та військовим.

Які вакцини від COVID-19, окрім Pfizer, є в Україні:

  • Україна 23 лютого отримала першу партію вакцини CoviShield у розмірі 500 тисяч доз. CoviShield – це торгова назва препарату, виробленого в Індії, який розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Вакцину необхідно колото два рази.
  • Наприкінці березня в країну прибула перша партія препарату під назвою CoronaVac, її виробила китайська компанія Sinovac. Україна отримала 200 тисяч доз вакцини, її теж потрібно вводити двічі.
  • У квітні держава отримала другу партію вакцини від AstraZeneсa – 367 200 доз препарату AstraZeneca-SKBio. Вакцину вироблено у Південній Кореї, її також необхідно колоти два рази.

Станом на 30 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу вкололи 752 293 українцям. Дві дози отримали 260 осіб.

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