Україна отримає мільйони доз вакцини від коронавірусу Pfizer

Влада України домовилася про додаткове постачання мільйонів доз препарату від COVID-19 компанії Pfizer / Reuters

Україні додатково передадуть 10 млн доз вакцини від коронавірусу COVID-19, розробленої американською та німецькою компаніями Pfizer і BioNTech.

Глава МОЗ Максим Степанов підписав контракт від імені нашої країни з Pfizer, йдеться на сайті Офісу президента Володимира Зеленського.

Член Кабміну розповів очільнику держави, що документ було підписано у ніч на суботу, 1 травня.

"…Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз…", – заявив міністр.

Чиновник додав, що всього до кінця 2021 року Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer.

Також стало відомо, що наша країна у травні-червні може отримати 500 тисяч доз препарату, у липні-вересні – 4,5 млн доз, а у жовтні-грудні – 15 млн.

Нагадаємо, Україна отримала першу партію вакцини Pfizer та BioNTech 16 квітня – прибули 117 тисяч доз препарату. Вакцинація препаратом розпочалася через кілька днів. Колоти вакцину потрібно двічі.

Максим Степанов у середині квітня говорив, що українська влада вже домовилася про постачання 32 млн доз вакцин від різних виробників.

Населення України за підсумками перепису, проведеного у 2001 році, становило 48 240 902 особи.

Вакцинація від COVID-19 в Україні – що потрібно знати

Наша країна отримала першу партію вакцини від коронавірусу 23 лютого, а 24 числа стартувала вакцинація. У першу чергу уколи вирішили зробити медпрацівникам та військовим.

Які вакцини від COVID-19, окрім Pfizer, є в Україні:

Україна 23 лютого отримала першу партію вакцини CoviShield у розмірі 500 тисяч доз. CoviShield – це торгова назва препарату, виробленого в Індії, який розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Вакцину необхідно колото два рази.

Наприкінці березня в країну прибула перша партія препарату під назвою CoronaVac, її виробила китайська компанія Sinovac. Україна отримала 200 тисяч доз вакцини, її теж потрібно вводити двічі.

У квітні держава отримала другу партію вакцини від AstraZeneсa – 367 200 доз препарату AstraZeneca-SKBio. Вакцину вироблено у Південній Кореї, її також необхідно колоти два рази.

Станом на 30 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу вкололи 752 293 українцям. Дві дози отримали 260 осіб.