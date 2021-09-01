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Україна отримає від США інноваційні ліки від коронавірусу на $20 млн

1 вересня 2021, 18:17
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Таке рішення було прийнято у Вашингтоні в ході робочого візиту Володимира Зеленського.

коронавірус, лікарня
Боротьба з коронавірусом / Фото Reuters

Україна для боротьби з коронавірусом отримає ліки з США. Як повідомили в МОЗ України, уряд США передасть у вигляді гуманітарної допомоги Україні інноваційний препарат.

За словами глави МОЗ, загальна вартість ліків становить майже 20 млн доларів. Гуманітарний вантаж повністю укомплектований і направлений в аеропорт для відправки до Києва.

"В Україну направлять 20 тис. флаконів препарату Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. ампул Етесевімаба (Etesevimab). Таке рішення було прийнято у Вашингтоні в ході робочого візиту українського гаранта Володимира Зеленського", – розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр додав, що зазначені препарати впливають прямо на клітини самого вірусу, утворюючи так звані спайки.

Це не дозволяє вірусу поширюватися в організмі і створювати небезпеку зараження для оточуючих.

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Таким чином, вакцина дієва для легких і середніх форм захворювання.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Його госпіталізували разом з матір'ю.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.

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новини США МОЗ Віктор Ляшко
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