Україна отримає від США інноваційні ліки від коронавірусу на $20 млн

Боротьба з коронавірусом / Фото Reuters

Україна для боротьби з коронавірусом отримає ліки з США. Як повідомили в МОЗ України, уряд США передасть у вигляді гуманітарної допомоги Україні інноваційний препарат.

За словами глави МОЗ, загальна вартість ліків становить майже 20 млн доларів. Гуманітарний вантаж повністю укомплектований і направлений в аеропорт для відправки до Києва.

"В Україну направлять 20 тис. флаконів препарату Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. ампул Етесевімаба (Etesevimab). Таке рішення було прийнято у Вашингтоні в ході робочого візиту українського гаранта Володимира Зеленського", – розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр додав, що зазначені препарати впливають прямо на клітини самого вірусу, утворюючи так звані спайки.

Це не дозволяє вірусу поширюватися в організмі і створювати небезпеку зараження для оточуючих.

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Таким чином, вакцина дієва для легких і середніх форм захворювання.

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