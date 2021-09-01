Україна отримає від США інноваційні ліки від коронавірусу на $20 млн

Таке рішення було прийнято у Вашингтоні в ході робочого візиту Володимира Зеленського.
Україна для боротьби з коронавірусом отримає ліки з США. Як повідомили в МОЗ України, уряд США передасть у вигляді гуманітарної допомоги Україні інноваційний препарат.
За словами глави МОЗ, загальна вартість ліків становить майже 20 млн доларів. Гуманітарний вантаж повністю укомплектований і направлений в аеропорт для відправки до Києва.
"В Україну направлять 20 тис. флаконів препарату Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. ампул Етесевімаба (Etesevimab). Таке рішення було прийнято у Вашингтоні в ході робочого візиту українського гаранта Володимира Зеленського", – розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.
Міністр додав, що зазначені препарати впливають прямо на клітини самого вірусу, утворюючи так звані спайки.
Це не дозволяє вірусу поширюватися в організмі і створювати небезпеку зараження для оточуючих.
Таким чином, вакцина дієва для легких і середніх форм захворювання.
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