Україна знову буде "червоною": у МОЗ анонсували нову жорстку хвилю COVID-19

Посилення карантину в Україні восени не уникнути. Потужність третьої хвилі коронавірусу залежатиме від кількості вакцинованих українців.
Нова хвиля коронавірусу не омине Україну. У країні вже зафіксували заразніший штам Дельта, а це означає, що можливий різкий та потужний спалах захворюваності.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в ефірі програми Сніданок з 1+1, що український уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину.
"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - вважає Кузін.
Зняті маски зараз можуть зіграти з нами злий жарт, а потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, які встигнуть вакцинувати на той момент.
"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоби вакцинуватися. Восени вже мати свій імунітет", - зазначив головний санлікар.
читайте такожУкраїні загрожує багато смертей від Дельта-штаму COVID-19: лікар назвав причинуКузін нагадав, що Україна офіційно відкрила п'ятий етап прищеплювальної кампанії. Це означає, що вакцина доступна кожному громадянину України. У МОЗ планують до кінця літа пройти критичну точку - десять мільйонів щеплень.
При цьому розглядається опція вакцинації українців в аптеках і торговельних центрах. Але це відбудеться лише в тому випадку, якщо буде повністю вичерпано ресурс центрів масової вакцинації.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок п'ятниці, 23 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 763 жителів країни. Було госпіталізовано 446 людей; летальних випадків - 21, одужали - 639 осіб.
- В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.
- У Києві не посилюватимуть карантин. Зараз українська столиця готується до третьої хвилі коронавірусу, яка, згідно прогнозів, припаде на кінець серпня.
- З 22 липня всі бажаючі жителі столиці можуть прищепитися від коронавірусу вакциною Spikevax американської компанії Moderna в центрі вакцинації проти COVID-19 в МВЦ на проспекті Броварському, 15.
- У сусідній Росії зафіксували випадки зараження небезпечним штамом коронавірусу Гамма бразильського походження. Цей варіант COVID-19, як і штам Дельта, є заразнішим, ніж інші.