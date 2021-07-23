Україна знову буде "червоною": у МОЗ анонсували нову жорстку хвилю COVID-19

Восени карантин в Україні посилять / УНІАН

Нова хвиля коронавірусу не омине Україну. У країні вже зафіксували заразніший штам Дельта, а це означає, що можливий різкий та потужний спалах захворюваності.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в ефірі програми Сніданок з 1+1, що український уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - вважає Кузін.

Зняті маски зараз можуть зіграти з нами злий жарт, а потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, які встигнуть вакцинувати на той момент.

"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоби вакцинуватися. Восени вже мати свій імунітет", - зазначив головний санлікар.

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читайте такожУкраїні загрожує багато смертей від Дельта-штаму COVID-19: лікар назвав причинуКузін нагадав, що Україна офіційно відкрила п'ятий етап прищеплювальної кампанії. Це означає, що вакцина доступна кожному громадянину України. У МОЗ планують до кінця літа пройти критичну точку - десять мільйонів щеплень.

При цьому розглядається опція вакцинації українців в аптеках і торговельних центрах. Але це відбудеться лише в тому випадку, якщо буде повністю вичерпано ресурс центрів масової вакцинації.

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