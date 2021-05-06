УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Україна стала "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових штамів вірусів - лікар

6 травня 2021, 06:39

За умови такої динаміки вакцинації від коронавірусу, як в Україні, ми досягнемо результату – тобто охоплення 70% – лише за 7-10 років.

Жінки, коронавірус
В Україні отримали першу дозу вакцини від коронавірусу близько 760 тис. людей / УНІАН

Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності та тяжкого перебігу COVID-19 і, відповідно, смертності.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що причина цьому – низьке охоплення населення вакцинацією проти коронавірусу, передає Obozrevatel.

"При такій динаміці вакцинації, як у нас в країні, ми досягнемо результату – охоплення 70% – лише за 7-10 років", - спрогнозував він.

Александрін додав, що Україна є світовим лідером з формування резистентності або стійкості до антибіотиків або до інших вірусних інфекцій.

"Це вже факт. Ми це неодноразово довели на прикладі туберкульозу, ВІЛ-інфекції, внутрішньолікарняних патогенів, яких у нас циркулює величезна кількість. Україна є "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових стійких штамів", - заявив лікар.

Як повідомляв Главред, раніше Александрін заявив, що Україні триває перша хвиля епідемії коронавірусу, при цьому спостерігається спад її третього піку. Лікар-епідеміолог вважає, що розслаблятися ще рано, оскільки ослаблення карантину в Україні призведе до різкого зростання захворюваності на COVID-19.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

Станом на ранок 5 травня, 759 434 людини були щеплені з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 303 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нові штами коронавірусу - про що раніше писав Главред:

  • Заслужена лікар України Ольга Богомолець заявила, що восени на нас чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
  • В Індії з'явився новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, яка допомагає йому кріпитися до клітин організму.
  • В європейських країнах вже реєструється небезпечна індійська мутація COVID-19. Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград зазначила, що цей штам коронавірусу вже поруч з Україною.
  • Учені з Техаського університету A&M визначили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 BV-1, який виявився невразливим до деяких нейтралізуючих антитіл, здатних боротися з іншими варіантами інфекції.

коронавірус новини України коронавірус в Україні Андрій Александрін COVID-19 коронавірус новини коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Україна стала "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових штамів вірусів - лікар». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Вчені з Гарварду назвали п'ять вправ, які "роблять дива" з тіломВчені з Гарварду назвали п'ять вправ, які "роблять дива" з тілом На Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІНа Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІ Реінкарнація Партії регіонів: що задумали екссоратники ЯнуковичаРеінкарнація Партії регіонів: що задумали екссоратники Януковича Російський гелікоптер вторгся в Україну: Дейнеко пояснив, чому його не збилиРосійський гелікоптер вторгся в Україну: Дейнеко пояснив, чому його не збили Рейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі даніРейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі дані

Останні новини

10:57
Укравтодор оголосив тендер на новий міст до Молдови у рамках "Великого будівництва"
10:51
У НБУ розкрили плани з продажу Приватбанку
10:36
Штормове попередження в Україні: де сьогодні чекати на грози та сильний вітер Відео
10:10
Незвичайний запах сечі: сім "ароматів" , які вказують на проблему зі здоров'ям Відео
10:02
У Зеленського зробили заяву за підсумками візиту Блінкена до Києва Відео
Реклама
09:53
Обвинувачений у вбивстві ветеран АТО розповів подробиці трагедії Відео
09:46
П'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серця Відео
09:37
Степанов пояснив, коли в Україну привезуть нову вакцину NovaVax Відео
09:26
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сон Відео
09:10
Нові правила в'їзду в ЄС: коли туди потраплять українці
08:50
У МЗС розкрили плани США на перемовини щодо повернення Криму в Україну Відео
08:31
Байден свідомо принижує Путіна Погляд
08:19
Коронавірус в Україні 7 травня: поширення хвороби прискорилося Відео
08:03
У Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну Відео
08:00
Чому у людей COVID-19 відбирає смак - вчені назвали причину Відео
07:52
Чи загрожує РФ відключення від SWIFT: Блінкен озвучив позицію Відео
07:44
Путін готує пастку для України: політтехнолог із США розкрив деталі
07:16
"Бомба": дочка Нємцова розбурхала Мережу відвертими фото
07:12
Блінкен розповів про свої враження від візиту в Україну Відео
07:07
Сексуальна екс-ВІА Гра не вмістила соковиті груди в крихітний наряд
Реклама
06:56
Кремль підклав під Україну міну уповільненої дії Погляд
06:43
Зеленський передав Блінкену новий елемент стратегії по війні на Донбасі: Кулеба розкрив деталі Відео
06:30
Скандал у ЗСУ: курсанти поскаржилися на борщ з тарганами Відео
06:02
Душевні привітання з Днем Перемоги 9 Травня - тексти та листівки Фото Відео
05:29
Коли у травні махнути на море, а у які дні забути про поїздки: поради астролога Відео
05:03
Американський політтехнолог розкрив справжню тему переговорів Байдена і Путіна Відео
03:50
Експерт пояснив перемогу в США прихильників покарання РФ Відео
03:11
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
02:18
Селеровий сік: вчені довели чотири переваги для здоров'я Відео
00:55
7 травня - свято День радіо: привітання-листівки, фото, прикмети Відео
00:19
Як харчові добавки впливають на тіла людей - відкриття вчених Відео
00:03
Лікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпеку Відео
06 травня, четвер
23:36
Синоптики розповіли, якої чекати погоди на травневі вихідні Відео
22:54
Ольга Бузова після госпіталізації ледве розмовляє Відео
22:42
Постачання води до Криму: у Зеленського висунули умову РФ Відео
22:31
В Офісі президента зробили заяву про зустріч Зеленського і Байдена Відео
21:47
Світу загрожує катастрофа: в ООН зробили попередження Відео
21:34
ЗМІ дізналися, кому загрожує новий санкційний удар РНБО Відео
21:02
Синоптик назвала дату потепління в Україні - поки дощі і холод Відео
20:59
У США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО Відео
Реклама
20:25
У Кравчука розповіли про вирішення важливого питання на переговорах щодо Донбасу Відео
20:20
Блінкен відповів на питання про нову зброю для України та попередив РФ Відео
20:15
Розробники Days Gone показали краси комп'ютерної версії гри Фото
20:05
Леся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином Меладзе
19:48
Блінкен після візиту в Україну різко висловився на адресу Росії Відео
19:47
У Бразилії загинули 25 людей при перестрілці в метро Відео
19:43
Як визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчю Відео
19:33
Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці Відео
19:11
Поспішайте безплатно забрати пригодницьку гру в Epic Games Store Відео
19:02
З'явилися дата виходу, сюжет і фінальний трейлер фільму Тихе місце 2021 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти