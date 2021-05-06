Україна стала "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових штамів вірусів - лікар

За умови такої динаміки вакцинації від коронавірусу, як в Україні, ми досягнемо результату – тобто охоплення 70% – лише за 7-10 років.
Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності та тяжкого перебігу COVID-19 і, відповідно, смертності.
Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що причина цьому – низьке охоплення населення вакцинацією проти коронавірусу, передає Obozrevatel.
"При такій динаміці вакцинації, як у нас в країні, ми досягнемо результату – охоплення 70% – лише за 7-10 років", - спрогнозував він.
Александрін додав, що Україна є світовим лідером з формування резистентності або стійкості до антибіотиків або до інших вірусних інфекцій.
"Це вже факт. Ми це неодноразово довели на прикладі туберкульозу, ВІЛ-інфекції, внутрішньолікарняних патогенів, яких у нас циркулює величезна кількість. Україна є "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових стійких штамів", - заявив лікар.
Як повідомляв Главред, раніше Александрін заявив, що Україні триває перша хвиля епідемії коронавірусу, при цьому спостерігається спад її третього піку. Лікар-епідеміолог вважає, що розслаблятися ще рано, оскільки ослаблення карантину в Україні призведе до різкого зростання захворюваності на COVID-19.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
Станом на ранок 5 травня, 759 434 людини були щеплені з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 303 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Нові штами коронавірусу - про що раніше писав Главред:
- Заслужена лікар України Ольга Богомолець заявила, що восени на нас чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
- В Індії з'явився новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, яка допомагає йому кріпитися до клітин організму.
- В європейських країнах вже реєструється небезпечна індійська мутація COVID-19. Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград зазначила, що цей штам коронавірусу вже поруч з Україною.
- Учені з Техаського університету A&M визначили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 BV-1, який виявився невразливим до деяких нейтралізуючих антитіл, здатних боротися з іншими варіантами інфекції.