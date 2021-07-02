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Україна вводить ковід-сертифікати: куди можна поїхати

2 липня 2021, 12:46

Визначено перелік країн, в які можна відправитися з цифровим документом про вакцинацію. Однак українцям радять не поспішати подорожувати.

відпочинок, море, пляж
Названо країни, які можна відвідати з ковід-сертифікатами / Фото 100dorog.ru

З 1 липня в Україні ввели в дію цифрові ковид-сертифікати. Поки вони доступні в двох версіях-українській та міжнародній. Дані документи повинні зробити подорожі в країни ЄС знову можливими.

Детально про сертифікати розповіли у ВВС.

І так, що ж таке ковід-сертифікат?

Це документ, що підтверджує вакцинацію від Covid-19, в якому є інформація про перенесене захворювання або негативному ПЛР-тесті, що підтверджується цифровим підписом.

Як отримати ковід-сертифікат?

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Для цього потрібно пройти повний курс вакцинації, Завантажити мобільний додаток" Дія " і пройти в ньому верифікацію.

Що дасть ковід-сертифікат?

Власники таких документів у разі нового локдауну зможуть безперешкодно відвідувати громадські заклади та заходи. Однак остаточних правил поки немає. Їх в іншому випадку визначить уряд.

Що буде вказано в документі?

У міжнародному сертифікаті буде ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання.

В українській версії буде тільки ім'я, фото і унікальний номер.

Що стосується паперового документа, то його поки визнали тільки три країни-Угорщина, Туреччина і Болгарія. Хоча, 1 липня журналістка 1+1 з таким сертифікатом і негативним ПЛР-тестом перетнула кордон з Францією.

Так чи можна з ковід-сертифікатом подорожувати закордон?

Незважаючи на те, що документи з'явилися одночасно з сертифікатами ЄС, деякі країни союзу прийняли рішення пускати тільки за національними документами такого типу.

ЄС поки не визнав українські ковід-сертифікати. Тому краще не поспішати і дочекатися, поки Європейська спільнота з визнає. Для цього, документи повинні отримати підтвердження на відповідність усім стандартам.

Вакцини: чи визнає препарати, з якими працює Україна, ЄС?

Всі вакцини, які отримують українці, пройшли авторизацію в ВООЗ, проте в ЄС затверджені тільки Pfizer і AstraZeneca.

При цьому, на сьогоднішній день сім країн ЄС пускають українців, вакцинованих індійським препаратом Covishield. Це-Австрія, Німеччина, Словаччина, Греція, Ірландія, Іспанія та Естонія.

Також раніше Рада ЄС рекомендувала своїм країнам пускати туристів, які за два тижні до подорожі отримали повну вакцинацію однієї з дозволених вакцин ЄС.

Але і тут не все так просто, оскільки кожна країна ЄС має право на самостійне прийняття рішення для туристів. Зокрема, Німеччина ввела нові обмеження для португальців, навіть повністю вакцинованих.

Так куди ж можна поїхати прямо зараз?

Деякі країни, наприклад, Болгарія, вже відкриті для українців. Так буде до 31 Липня.

Для того, щоб потрапити в Болгарію, потрібен документ про повну вакцинацію від коронавірусу, яка закінчилася не раніше 14 днів тому. Також потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний тест на антигени, який провели за 48 годин до в'їзду в країну.

Подібні правила ввела Греція і Хорватія. При цьому, перша просить заповнення спеціальної форми оповіщення про місцезнаходження пасажира, а друга - документального підтвердження про оплату житла.

Кіпр також відкритий для українців. Він просить тільки негативний ПЛР-тест і ще один тест, який потрібно здати після прильоту. Також в країні потрібно зареєструвати на порталі CyprusFlightPass.

Ніяких обмежень не ввела Чорногорія, звідки ще можна потрапити в Сербію, Албанію і Північну Македонію.

Португальський острів Мадейра пускає туристів по біометричних паспортах без візи, але при наявності негативного ПЛР-тесту. Така ж ситуація і з Азорськими островами.

Крім цього, з 1 липня для українців відкрилися ще три країни - Іспанія, Нідерланди та Австрія.

Раніше Главред писав, що незабаром в Єгипетських готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

За словами міністра трузима, українці посіли перше місце за кількістю туристів у Єгипті і це буде жест поваги з боку курортної країни. Також з цим проханням до єгипетського уряду нещодавно звернулася українська влада.

Нещодавно влада Єгипту скасувала обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус при в'їзді в країну. Однак здавати його не потрібно тільки при наявності сертифіката про повну вакцинацію. При цьому, останнє щеплення повинна бути зроблена не менше ніж за два тижні до початку подорожі.

Також ми писали про те, для яких вакцин в ЄС видаватимуть covid-сертифікати

Перш за все, видавати сертифікати будуть для зареєстрованих в ЄС вакцин:

  • BioNTech/Pfizer,
  • Moderna,
  • AstraZeneca (в тому числі і виробництва Південної Кореї).
  • Johnson & Johnson.
сертификат туризм коронавірус подорож
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