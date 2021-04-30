Україна закрила кордон для іноземців з Індії: кому дозволять в'їзд

Віктор Ляшко / УНІАН

Рішенням Кабінету міністрів з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, заборонено перетинати кордон з Україною.

Обмеження введені у зв'язку з поширенням в цій країні COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на прес-брифінгу.

"Уряд прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - сказав він.

Кому дозволять в'їзд в Україну з Індії:

"Громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності і результату ПЛР-тестування", - додав Ляшко.

"Коронавірусний шторм" в Індії:

Індія майже щодня встановлює рекорд за кількістю нових хворих. 28 квітня в країні виявили 360 960 випадків захворювання, 29 квітня — 379 257 випадків. За даними індійського уряду, 30 квітня в країні виявили 386 452 нових випадки зараження COVID-19, що стало черговим рекордом.

За час пандемії щеплення від коронавірусу зробили понад 152 млн жителів Індії. Влада оцінює епідеміологічну ситуацію в Індії як критичну, прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав її "коронавірусним штормом".

"Індійський" штам коронавірусу: