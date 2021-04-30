УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Україна закрила кордон для іноземців з Індії: кому дозволять в'їзд

30 квітня 2021, 10:24

Індія майже щодня встановлює рекорд за кількістю нових хворих COVID-19.

Ляшко розповів про заборону на в'їзд з Індії
Віктор Ляшко / УНІАН

Рішенням Кабінету міністрів з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, заборонено перетинати кордон з Україною.

Обмеження введені у зв'язку з поширенням в цій країні COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на прес-брифінгу.

"Уряд прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - сказав він.

Кому дозволять в'їзд в Україну з Індії:

"Громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності і результату ПЛР-тестування", - додав Ляшко.

"Коронавірусний шторм" в Індії:

Індія майже щодня встановлює рекорд за кількістю нових хворих. 28 квітня в країні виявили 360 960 випадків захворювання, 29 квітня — 379 257 випадків. За даними індійського уряду, 30 квітня в країні виявили 386 452 нових випадки зараження COVID-19, що стало черговим рекордом.

За час пандемії щеплення від коронавірусу зробили понад 152 млн жителів Індії. Влада оцінює епідеміологічну ситуацію в Індії як критичну, прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав її "коронавірусним штормом".

"Індійський" штам коронавірусу:

  • Новий "індійський" штам виявили в 7 країнах Європи, з яким пов'язують погіршення ситуації.
  • Крім Індії та Непалу, занепокоєння викликають і Шрі-Ланка і Малайзія через візит до них великої кількості туристів, а також країни Африки, де також виявили кілька нових штамів коронавірусу.
коронавірус новини України Віктор Ляшко новини Індії
Зараз ви переглядаєте новину «Україна закрила кордон для іноземців з Індії: кому дозволять в'їзд». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що треба обов'язково зробити в Чистий четвер в 2021 роціЩо треба обов'язково зробити в Чистий четвер в 2021 році Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робитиСтрасна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Несподівана спека і небезпечні поїздки: чого чекати в травні-2021Несподівана спека і небезпечні поїздки: чого чекати в травні-2021 "Нас багато, проголосуємо правильно": росіяни "пожартували" з приводу анексії Анталії"Нас багато, проголосуємо правильно": росіяни "пожартували" з приводу анексії Анталії Відставка Степанова: політолог назвав наступника очільника МОЗВідставка Степанова: політолог назвав наступника очільника МОЗ

Останні новини

12:17
Сходження Благодатного вогню 2021: онлайн-трансляція і як відбувається
12:03
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на Великдень: завдання та фальшиве заступництво Відео
11:24
Киргизстан заявив про обстріл житлових будинків з боку Таджикистану Відео
11:21
При зрості 165 см важила 28 кг: в Одесі від анорексії померла 12-річна школярка Відео
10:48
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа Відео
Реклама
10:45
Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії Відео
10:44
Сирна паска: як приготувати царську та швидку паску Відео
10:29
Зливи і спека до +25: чого чекати від погоди в Україні на травневі свята Відео
10:23
Що приготувати на Великдень: смачне меню і прості рецепти Відео
10:14
Чому Європа не поспішає вводити санкції проти РФ Погляд
09:37
Хворі на COVID-19 рідше втрачають смак і нюх - інфекціоніст Відео
09:34
Українці можуть залишитися без гарячої води: в чому причина Відео
08:49
Між США і Росією офіційно почалася нова холодна війна Погляд
08:47
Блінкен спробує переконати Німеччину зупинити Північний потік-2 Відео
08:21
Коронавірус в Україні: перед 1 травня виявили 8,5 тис. нових хворих, помер 351 пацієнт Відео
07:59
У Києві завершився локдаун: що дозволено з 1 травня Відео
07:45
Вчені назвали несподівані переваги вітаміну D Відео
07:26
У Байдена зробили заяву про майбутнє України в НАТО Відео
07:14
Внучка Боярського показала величезні соковиті груди
06:55
Поганий знак для Москви і пониження для Києва: чого чекати від призначення Нуланд Погляд
Реклама
06:30
Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація
06:03
Головні вісім трендів жіночого взуття на весну-літо 2021 Фото Відео
06:01
Експерт розповів, чи чекати зміни тарифів на газ Відео
05:31
У ЗСУ оцінили шанси на повномасштабну війну Росії з Україною
05:28
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
05:03
Як впливає зайва вага на тяжкість форми коронавірусу - відповідь вчених
04:30
"Бандитів на царство": у Мережу злили новий запис розмови Медведчука і Суркова Відео
04:22
Дипломат передрік серйозний удар по економіці РФ у разі відключення SWIFT Відео
03:50
"Влада пішла на свавілля": експерт озвучив ризики для України після звільнення Коболєва
03:11
Медики знайшли нове і незвичайне для здоров'я властивість авокадо
02:19
Кравчук розкрив завдання України в боротьбі з військовою загрозою Росії Відео
01:36
Як приготувати найсмачніший торт Спартак: покроковий простий рецепт Фото
00:56
"Пожежа": колишня співачка Серебро похвалилася фігурою на відвертому фото
00:19
Що символізує 1 травня та привітання з Першотравнем Фото Відео
00:09
Політолог пояснив проблему ЄС з відключенням Росії від SWIFT Відео
30 квітня, п'ятниця
23:39
Оля Полякова стверджує, що продюсер Меладзе пропонував їй інтим за кар'єру Відео
23:22
У Зеленського жорстко відреагували на марш СС Галичина у Києві Відео
23:15
Наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення про відставку Відео
22:20
Кава або чай: що здоровіше для організму Відео
22:06
У МОЗ заявили про прибуття в Україну нової партії вакцини CoronaVac Відео
Реклама
21:30
Рак: фекалії цих кольорів можуть бути ознакою пухлини в кишківнику, що росте Відео
21:15
Степанов спрогнозував, коли українцям чекати нового спалаху коронавірусу Відео
21:08
"Висадив обойму": у Харкові в черзі у буфет обстріляли людей
20:48
Лікарі розповіли, як мастурбація впливає на тиск Відео
20:46
У США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео
20:39
Звільненого Зеленським голови КСУ Тупицького не хочуть позбавляти зарплати Відео
20:04
У Байдена зробили нову заяву щодо військ РФ біля кордонів України Відео
19:53
Найсмачніша паска, яка завжди виходить: простий рецепт з фото Відео
19:44
Очищення оцтом: що категорично не можна чистити цим засобом Відео
19:30
Арестович пояснив, чи готова російська сторона говорити із Зеленським про Донбас Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти