Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії / УНІАН

Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії, або які перебували на її території. Обмеження діятимуть з 2 травня до кінця карантину в Україні - 30 червня.

2 травня 2021 року на період дії карантину ухваленим рішенням забороняється перетин державного кордону на в'їзд до України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менш як сім днів протягом останніх 14 днів", - повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

У відомстві уточнили, що виключення становлять:

іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,

працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,

інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Крім того, обов'язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд до України і прибули з Індії або перебували на її території не менш як сім днів протягом останніх 14 днів.

Зазначимо, за останню добу в Індії виявлено понад 400 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це - найвищий показник у світі за весь час пандемії. А загальна кількість людей, що заразилися в країні, перевищила 19 мільйонів осіб, повідомляє Центр Джона Хопкінса.

Індійський штам коронавірусу – про що йшлося раніше: