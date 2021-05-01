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Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії

1 травня 2021, 10:45

В Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу. З цієї причини Україна з 2 травня запроваджує заборону на в'їзд з цієї країни.

прикордонник
Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії / УНІАН

Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії, або які перебували на її території. Обмеження діятимуть з 2 травня до кінця карантину в Україні - 30 червня.

2 травня 2021 року на період дії карантину ухваленим рішенням забороняється перетин державного кордону на в'їзд до України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менш як сім днів протягом останніх 14 днів", - повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

У відомстві уточнили, що виключення становлять:

  • іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,
  • працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,
  • інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Крім того, обов'язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд до України і прибули з Індії або перебували на її території не менш як сім днів протягом останніх 14 днів.

Зазначимо, за останню добу в Індії виявлено понад 400 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це - найвищий показник у світі за весь час пандемії. А загальна кількість людей, що заразилися в країні, перевищила 19 мільйонів осіб, повідомляє Центр Джона Хопкінса.

Індійський штам коронавірусу – про що йшлося раніше:

  • В Індії циркулює новий штам коронавірусу. Протягом чотирьох діб в країні знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих COVID-19 - це світові антирекорди. У країні гостро не бракує лікарняних ліжок, ліків і кисню.
  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • В європейських країнах вже реєструється небезпечна індійська мутація COVID-19, розповіла епідеміолог, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград. Вона звернула увагу на те, що цей штам коронавірусу вже поруч з Україною.

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