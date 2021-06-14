Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію: який вигляд вони мають і де можна отримати

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію / Reuters

Українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію йде двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька, розповіли в Сніданку з 1+1. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім'я, дата народження.

Зазначається, що потрібно перевіряти, щоб було все, як у закордонному паспорті. У нижній частині документа зазначено, коли зроблено перше і друге щеплення проти коронавірусу, а також яким препаратом. Важливо, щоб це була одна вакцина.

Якщо ви отримали повну вакцинацію, то автоматично такий документ вам не видадуть.

"Щоб отримати цей сертифікат, якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, то треба до нього звернутися. Він його роздруковує. Необхідно бути зареєстрованим на порталі HELSI.me", - розповіла сімейний лікар Ганна Сєрова.

На українському сертифікаті немає QR-коду, як, наприклад, іспанською. Лікар-стоматолог з Іспанії Сергій Петращук каже, що на документі обов'язково повинен бути QR-код для того, щоб на кордоні могли перевірити, чи справжня така довідка.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію / скріншот Сніданок з 1+1

"У мене сертифікат про вакцинацію з QR-кодом. Я з ним можу вільно їздити в Євросоюзі. Цей сертифікат у мене постійно перевіряють на кордоні", - розповів він.

Поки український документ визнали дві країни: Угорщина і Молдова. Днями з ним можна буде поїхати до Грузії і Туреччини. Варто відзначити, що такі документи дозволять після повернення з-за кордону до України не сидіти на самоізоляції, а також вони звільняють від ПЛР-тестування.

З 1 липня в Україні видаватимуть паспорти вакцинації або, як ще їх називають, паспорти здоров'я. Очевидно, що туди заноситимуть інформацію не тільки про вакцинацію, а й про перенесений коронавірус, ПЛР-тести або експрес-тести, а також про наявність антитіл до коронавірусу.

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Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, повідомив 10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.