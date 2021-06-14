Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію: який вигляд вони мають і де можна отримати

Усім тим, хто отримав повну вакцинацію, тобто дві дози щеплення, автоматично такий документ не видадуть.
Українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію йде двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька, розповіли в Сніданку з 1+1. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім'я, дата народження.
Зазначається, що потрібно перевіряти, щоб було все, як у закордонному паспорті. У нижній частині документа зазначено, коли зроблено перше і друге щеплення проти коронавірусу, а також яким препаратом. Важливо, щоб це була одна вакцина.
Якщо ви отримали повну вакцинацію, то автоматично такий документ вам не видадуть.
"Щоб отримати цей сертифікат, якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, то треба до нього звернутися. Він його роздруковує. Необхідно бути зареєстрованим на порталі HELSI.me", - розповіла сімейний лікар Ганна Сєрова.
На українському сертифікаті немає QR-коду, як, наприклад, іспанською. Лікар-стоматолог з Іспанії Сергій Петращук каже, що на документі обов'язково повинен бути QR-код для того, щоб на кордоні могли перевірити, чи справжня така довідка.
"У мене сертифікат про вакцинацію з QR-кодом. Я з ним можу вільно їздити в Євросоюзі. Цей сертифікат у мене постійно перевіряють на кордоні", - розповів він.
Поки український документ визнали дві країни: Угорщина і Молдова. Днями з ним можна буде поїхати до Грузії і Туреччини. Варто відзначити, що такі документи дозволять після повернення з-за кордону до України не сидіти на самоізоляції, а також вони звільняють від ПЛР-тестування.
З 1 липня в Україні видаватимуть паспорти вакцинації або, як ще їх називають, паспорти здоров'я. Очевидно, що туди заноситимуть інформацію не тільки про вакцинацію, а й про перенесений коронавірус, ПЛР-тести або експрес-тести, а також про наявність антитіл до коронавірусу.
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Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, повідомив 10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.