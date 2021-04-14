Українцям не світить колективний імунітет від COVID-19 - ексглава МОЗ

Отримати колективний імунітет від COVID-19 нереально / УНІАН

Колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив, що колективний імунітет від коронавірусу - це абсолютний міф.

За його словами, поняття колективного імунітету потрібно забути, передає Апостроф.

"Колективний імунітет в Україні - це міф абсолютний. Це щось таке хороше, що колись, можливо, треба зробити. Це абсолютний міф", - сказав він.

Мусій додав, що отримати колективний імунітет нереально.

"Це можливо лише тоді, коли населення перехворіє природним шляхом. Буде здобуто колективний імунітет. Вже доведено, що, наприклад, південноафриканський штам коронавірусу на імунітет, сформований уханьським штамом, практично не реагує - 10% всього", - пояснив він.

Ексглава МОЗ додав, що з коронавірусом буде приблизно така ж ситуація, як з грипом, тобто щорічно потрібно буде щепитися від двох-трьох штамів. За його словами, прищеплювати від COVID-19 потрібно представників груп ризику.

"[Колективний імунітет] буде формуватися природним шляхом. Небезпека коронавірусної хвороби - в групах ризику. Ось прищеплювати групи ризику, щоби не було смертності у них більше двох відсотків, або там 10% дають людям старше 65 років - так, це просто необхідно (...) не треба байки розповідати про якийсь колективний імунітет шляхом вакцинації", - резюмував він.

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