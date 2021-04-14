УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Українцям не світить колективний імунітет від COVID-19 - ексглава МОЗ

14 квітня 2021, 01:36

З коронавірусом буде приблизно така сама ситуація, як з грипом, тобто щорічно потрібно буде робити щеплення від двох-трьох штамів.

карантин, Київ
Отримати колективний імунітет від COVID-19 нереально / УНІАН

Колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив, що колективний імунітет від коронавірусу - це абсолютний міф.

За його словами, поняття колективного імунітету потрібно забути, передає Апостроф.

"Колективний імунітет в Україні - це міф абсолютний. Це щось таке хороше, що колись, можливо, треба зробити. Це абсолютний міф", - сказав він.

Мусій додав, що отримати колективний імунітет нереально.

"Це можливо лише тоді, коли населення перехворіє природним шляхом. Буде здобуто колективний імунітет. Вже доведено, що, наприклад, південноафриканський штам коронавірусу на імунітет, сформований уханьським штамом, практично не реагує - 10% всього", - пояснив він.

Ексглава МОЗ додав, що з коронавірусом буде приблизно така ж ситуація, як з грипом, тобто щорічно потрібно буде щепитися від двох-трьох штамів. За його словами, прищеплювати від COVID-19 потрібно представників груп ризику.

"[Колективний імунітет] буде формуватися природним шляхом. Небезпека коронавірусної хвороби - в групах ризику. Ось прищеплювати групи ризику, щоби не було смертності у них більше двох відсотків, або там 10% дають людям старше 65 років - так, це просто необхідно (...) не треба байки розповідати про якийсь колективний імунітет шляхом вакцинації", - резюмував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Станом на ранок вівторка, 13 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 680 жителів країни. З початку епідемії захворіли 1 872 785 осіб.
  • За добу 12 квітня 10 135 осіб були щеплені проти COVID-19. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 388 401 українця, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.
  • 13 квітня в Україні починають робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу СoronaVac компанії Sinovac Biotech. Препарат створено на основі інактивованого, тобто "вбитого" вірусу. Це друга вакцина від коронавірусу, якою щеплюватимуть в Україні.
  • Китайську вакцину отримають поліцейські, а також маломобільні групи населення та особи, які за ними доглядають. Крім того СoronaVac вводитимуть олімпійцям, паралімпійцям та вчителям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
  • До цього українців прищеплювали вакциною індійського виробництва Covishield, виробленою за ліцензією AstraZeneca.

коронавірус Олег Мусій новини України коронавірус в Україні коронавірус новини вакцина від коронавірусу коронавірус імунітет вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Українцям не світить колективний імунітет від COVID-19 - ексглава МОЗ». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Комбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильноКомбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильно Два шляхи вирішення конфлікту між Москвою і КиєвомДва шляхи вирішення конфлікту між Москвою і Києвом Лукашенко розкрив, що Путін пропонував Порошенку щодо ДонбасуЛукашенко розкрив, що Путін пропонував Порошенку щодо Донбасу Кількість жертв коронавірусу в Україні досягла нової "червоної лінії"Кількість жертв коронавірусу в Україні досягла нової "червоної лінії" Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії

Останні новини

23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Реклама
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
Реклама
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
14:48
"Велике будівництво": сполучення між Вінницькою та Одеською областями скоро буде комфортним
14:41
Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Погляд
14:40
З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі Відео
14:10
Потап наскочив до Насті Каменських в Мексику та дізнався про ще одного чоловіка Відео
14:02
У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2 Відео
13:49
У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну Відео
13:41
У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками Відео
13:19
Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти