Українцям не світить колективний імунітет від COVID-19 - ексглава МОЗ

З коронавірусом буде приблизно така сама ситуація, як з грипом, тобто щорічно потрібно буде робити щеплення від двох-трьох штамів.
Колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив, що колективний імунітет від коронавірусу - це абсолютний міф.
За його словами, поняття колективного імунітету потрібно забути, передає Апостроф.
"Колективний імунітет в Україні - це міф абсолютний. Це щось таке хороше, що колись, можливо, треба зробити. Це абсолютний міф", - сказав він.
Мусій додав, що отримати колективний імунітет нереально.
"Це можливо лише тоді, коли населення перехворіє природним шляхом. Буде здобуто колективний імунітет. Вже доведено, що, наприклад, південноафриканський штам коронавірусу на імунітет, сформований уханьським штамом, практично не реагує - 10% всього", - пояснив він.
Ексглава МОЗ додав, що з коронавірусом буде приблизно така ж ситуація, як з грипом, тобто щорічно потрібно буде щепитися від двох-трьох штамів. За його словами, прищеплювати від COVID-19 потрібно представників груп ризику.
"[Колективний імунітет] буде формуватися природним шляхом. Небезпека коронавірусної хвороби - в групах ризику. Ось прищеплювати групи ризику, щоби не було смертності у них більше двох відсотків, або там 10% дають людям старше 65 років - так, це просто необхідно (...) не треба байки розповідати про якийсь колективний імунітет шляхом вакцинації", - резюмував він.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок вівторка, 13 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 680 жителів країни. З початку епідемії захворіли 1 872 785 осіб.
- За добу 12 квітня 10 135 осіб були щеплені проти COVID-19. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 388 401 українця, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.
- 13 квітня в Україні починають робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу СoronaVac компанії Sinovac Biotech. Препарат створено на основі інактивованого, тобто "вбитого" вірусу. Це друга вакцина від коронавірусу, якою щеплюватимуть в Україні.
- Китайську вакцину отримають поліцейські, а також маломобільні групи населення та особи, які за ними доглядають. Крім того СoronaVac вводитимуть олімпійцям, паралімпійцям та вчителям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
- До цього українців прищеплювали вакциною індійського виробництва Covishield, виробленою за ліцензією AstraZeneca.