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Українцям пояснили, як користуватися паспортами вакцинації

7 червня 2021, 05:28

Впровадження електронних паспортів вакцинації дозволить українцям подорожувати країнами Євросоюзу. Систему запустять вже в липні.

Ковид-паспорта
З'ясувалося, як користуватися паспортами вакцинації / Reuters

Паспорта вакцинації дозволять українцям подорожувати вже цього літа. Стало відомо, як вони працюватимуть для жителів нашої країни, розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій в ефірі каналу Дім.

За його словами, впровадження електронних паспортів вакцинації дозволить українцям подорожувати країнами Євросоюзу. Систему запустять вже в липні.

"Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров'я впроваджує такі електронні сертифікати. Тому що, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння" , - зазначив Лапій.

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При цьому Лапій зазначив, що українцям, які ще не пройшли вакцинацію від коронавірусу, не потрібно побоюватися, що в'їзд до Євросоюзу для них буде закритий. Для поїздок їм потрібно буде здавати ПЛР - або експрес-тести і проходити ізоляцію, як цього вимагають в ЄС.

Для того, щоб полегшити подорожі за кордон, потрібні щеплення і сертифікат про вакцинацію. Лапій уточнив, що термін дії сертифіката залежатиме від кількості доз вакцини.

"Більшість вакцин припускають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік буде ухвалене рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз-одна або дві. Всі, хто проходить вакцинацію в Україні проти COVID-19 вже є в електорнній базі даних ", - пояснив експерт.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

  • 29 травня в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації від COVID-19. На базі Міжнародного виставкового центру в Києві відкрили пункт масових щеплень.
  • Людей в ММЦ вакцинують китайським препаратом CoronaVac. Для того, щоб зробити щеплення, потрібно заздалегідь записатися в додатку Дія. Людям похилого віку можна приходити без запису
  • Центри вакцинації також відкрилися і в інших українських містах-Львові, де щеплення роблять на Арені-Львів, і Одеса, де людей прищеплюють на стадіоні Одеської юридичної академії.
вакцинація МОЗ новини України
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