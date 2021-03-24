Українцям дозволили ходити без масок: у МОЗ озвучили умову

МОЗ дозволило ходити без масок в парках і скверах / pixabay

Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць, де передбачено обов'язкове носіння масок в червоних зонах.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, Кабінет міністрів з ініціативи МОЗ вніс зміни до постанови №230 від 22 березня, якими визначив конкретний перелік місць, де носіння масок є обов'язковим в регіонах червоної зони епідемічної небезпеки.

Таким чином масочний режим не передбачений в парках і скверах.

"Згідно з цими змінами, масочний режим не передбачений в парках і скверах... Водночас носіння масок є обов'язковим у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування при неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра", – сказано в повідомленні.

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Зазначимо, Кабмін 22 березня заборонив перебувати в місцях загального користування в регіонах, віднесених до червоної зони епідемічної небезпеки, без використання масок або респіраторів. При цьому в документі не уточнювалося, в яких саме місцях загального користування необхідно бути в масці, а в яких - ні.

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