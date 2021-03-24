Українцям дозволили ходити без масок: у МОЗ озвучили умову

У МОЗ заявили, що обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях, не стосується тих місць, в яких можливо дотримуватися соціальної дистанції.
Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць, де передбачено обов'язкове носіння масок в червоних зонах.
Згідно з повідомленням на сайті відомства, Кабінет міністрів з ініціативи МОЗ вніс зміни до постанови №230 від 22 березня, якими визначив конкретний перелік місць, де носіння масок є обов'язковим в регіонах червоної зони епідемічної небезпеки.
Таким чином масочний режим не передбачений в парках і скверах.
"Згідно з цими змінами, масочний режим не передбачений в парках і скверах... Водночас носіння масок є обов'язковим у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування при неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра", – сказано в повідомленні.
читайте такожУ червоній зоні посилили вимоги карантину до жителів
Зазначимо, Кабмін 22 березня заборонив перебувати в місцях загального користування в регіонах, віднесених до червоної зони епідемічної небезпеки, без використання масок або респіраторів. При цьому в документі не уточнювалося, в яких саме місцях загального користування необхідно бути в масці, а в яких - ні.
Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- На загальнонаціональному рівні карантин в Україні продовжено Кабміном до 1 травня 2021 року.
- Кабмін переклав відповідальність за зупинку транспорту в червоній зоні на регіони. Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій будуть самостійно приймати рішення про роботу транспорту.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування.