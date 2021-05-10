Українців попередили про більш небезпечну хвилю COVID-19

Чергові хвилі хвороби можна очікувати в кінці літа або на початку осені.
Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19. Як вважає президент Українського медичного клубу Іван Сорока, небезпечна хвиля коронавірусу виникне через низький рівень вакцинації громадян.
"В українців не сформований колективний імунітет. Будемо чекати ще не одну хвилю COVID-19 в Україні, так як велика кількість громадян не вакциновані, велика кількість людей не перехворіли", - каже Сорока.
Він зазначив, що, ймовірно, збільшення числа хворих на COVID-19 буде спостерігатися після травневих свят.
Крім цього, Сорока висловив припущення, що чергові хвилі хвороби можна очікувати в кінці літа або на початку осені.
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"До тих пір, поки більшість українців не отримають імунізацію, будемо мати такі сплески", - підкреслив він.
Він закликав українців вакцинуватися при першій нагоді. За його словами, вакцинація збереже здоров'я і життя.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Ізраїльський лікар Борис Бриль вважає, що Україна може зіткнутися з новими хвилями коронавірусної інфекції. Причиною тому він називає низькі темпи вакцинації по країні.
- Епідеміолог Андрій Александрін уточнив, що зараз в Україні спостерігається спад третього піку першої хвилі коронавірусу. Однак це не говорить про те, що потрібно послаблювати карантин. При такому сценарії картина захворюваності на COVID-19 може погіршитися.