Українців попередили про більш небезпечну хвилю COVID-19

Нова хвиля коронавірусу захлисне Україну / Reuters

Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19. Як вважає президент Українського медичного клубу Іван Сорока, небезпечна хвиля коронавірусу виникне через низький рівень вакцинації громадян.

"В українців не сформований колективний імунітет. Будемо чекати ще не одну хвилю COVID-19 в Україні, так як велика кількість громадян не вакциновані, велика кількість людей не перехворіли", - каже Сорока.

Він зазначив, що, ймовірно, збільшення числа хворих на COVID-19 буде спостерігатися після травневих свят.

Крім цього, Сорока висловив припущення, що чергові хвилі хвороби можна очікувати в кінці літа або на початку осені.

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"До тих пір, поки більшість українців не отримають імунізацію, будемо мати такі сплески", - підкреслив він.

Він закликав українців вакцинуватися при першій нагоді. За його словами, вакцинація збереже здоров'я і життя.

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