Українців попередили про четверту хвилю коронавірусу

Нові спалахи хвороби фіксуватимуться навіть на тих територіях, де досить великий відсоток вакцинації.
19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. У свою чергу, епідеміологи прогнозують четвертий спалах епідемії.
Як заявила лікар-епідеміолог Наталія Виноград в ефірі одного з українських телеканалів, на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19.
"Ми також будемо мати наступну хвилю коронавірусу, оскільки мутації визначає збудник. Все це призведе до того, що будуть вражені навіть ті території, де досить великий відсоток вакцинації", - заявила лікарка.
читайте також"Подвійний мутант": вчені виявили новий штам коронавірусуПри цьому Виноград додала, що вакцинація - дуже важливий інструмент впливу для подолання коронавірусу.
"Так, вакцинація важлива, але не є основною. Це не перша лінія оборони. Основний підхід - це нормально повноцінно використовуваний епідеміологічний нагляд, і адекватна система заходів відповідно до ситуації. А вакцинація - це хороший вплив, який може поліпшити ситуацію", - зазначила епідеміолог.
Також лікарка уточнила, що через міграцію населення на Великдень в Україні слід очікувати великих епідемічних ускладнень.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 017 341 особа.
- 14 339 осіб щеплено проти COVID - 19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. 522 385 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії.
- МОЗ оприлюднило свіжий список регіонів червоної зони карантину - всього в ній 12 областей, зокрема і Київ.
- Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.