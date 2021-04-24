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Українців попередили про четверту хвилю коронавірусу

24 квітня 2021, 16:23
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Нові спалахи хвороби фіксуватимуться навіть на тих територіях, де досить великий відсоток вакцинації.

коронавірус
Планетою вже нерівномірно поширюється четверта хвиля COVID-19 / Reuters

19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. У свою чергу, епідеміологи прогнозують четвертий спалах епідемії.

Як заявила лікар-епідеміолог Наталія Виноград в ефірі одного з українських телеканалів, на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19.

"Ми також будемо мати наступну хвилю коронавірусу, оскільки мутації визначає збудник. Все це призведе до того, що будуть вражені навіть ті території, де досить великий відсоток вакцинації", - заявила лікарка.

читайте також"Подвійний мутант": вчені виявили новий штам коронавірусуПри цьому Виноград додала, що вакцинація - дуже важливий інструмент впливу для подолання коронавірусу.

"Так, вакцинація важлива, але не є основною. Це не перша лінія оборони. Основний підхід - це нормально повноцінно використовуваний епідеміологічний нагляд, і адекватна система заходів відповідно до ситуації. А вакцинація - це хороший вплив, який може поліпшити ситуацію", - зазначила епідеміолог.

Також лікарка уточнила, що через міграцію населення на Великдень в Україні слід очікувати великих епідемічних ускладнень.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 017 341 особа.
  • 14 339 осіб щеплено проти COVID - 19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. 522 385 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії.
  • МОЗ оприлюднило свіжий список регіонів червоної зони карантину - всього в ній 12 областей, зокрема і Київ.
  • Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.

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