Українців закликали готуватися до четвертої хвилі коронавірусу через штам Дельта

Коронавірус Дельта з'явився в Україну / Фото Reuters

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі.

"Уряд не скасовував карантин в цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб довше ця хвиля не починалася (...), але вона почнеться - і ми повинні це розуміти", — підкреслив Радуцький в ефірі токшоу Право на владу на телеканалі 1+1.

У травні вже колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу, яка забрала більше життів, ніж перші дві.

Тим часом відома інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська попереджає, що Україні загрожує літня хвиля коронавірусу через індійський штам Дельта.

Про це говорить і епідеміолог Наталія Виноградова. Вже цього літа індійський штам Дельта може спровокувати в Україні серйозний сплеск захворюваності.

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За її словами, Дельта більш заразна і більш небезпечна, оскільки демонструє досить високі показники летальних випадків.

"Спостерігається більше важких форм хвороби - в 2,6 рази. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 рази. І при цьому Дельта більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу", - зазначила епідеміолог.

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Індійський штам коронавірусу Дельта - про що раніше повідомляв Главред: