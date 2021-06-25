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Українців закликали готуватися до четвертої хвилі коронавірусу через штам Дельта

25 червня 2021, 00:07
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Україні загрожує літня хвиля коронавірусу через Індійський штам Дельта.

коронавірус
Коронавірус Дельта з'явився в Україну / Фото Reuters

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі.

"Уряд не скасовував карантин в цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб довше ця хвиля не починалася (...), але вона почнеться - і ми повинні це розуміти", — підкреслив Радуцький в ефірі токшоу Право на владу на телеканалі 1+1.

У травні вже колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу, яка забрала більше життів, ніж перші дві.

Тим часом відома інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська попереджає, що Україні загрожує літня хвиля коронавірусу через індійський штам Дельта.

Про це говорить і епідеміолог Наталія Виноградова. Вже цього літа індійський штам Дельта може спровокувати в Україні серйозний сплеск захворюваності.

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За її словами, Дельта більш заразна і більш небезпечна, оскільки демонструє досить високі показники летальних випадків.

"Спостерігається більше важких форм хвороби - в 2,6 рази. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 рази. І при цьому Дельта більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу", - зазначила епідеміолог.

читайте такожУ Росії штам Дельта вбиває людей пачками: у Москві рекордна кількість смертей

Індійський штам коронавірусу Дельта - про що раніше повідомляв Главред:

  • Коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні у двох людей. 23 червня повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.
  • Міністерство охорони здоров'я до п'ятниці, 25 червня, підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта.
  • Вчені заявили, що зафіксована нова мутація штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував в ще більш заразний і небезпечний "Дельта+". Він виявлений вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.
  • У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.
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