На туристів з України очікують проблеми при в'їзді до ЄС: в МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

Сертифікат вакцинації не дає гарантії перетину кордону з країнами Євросоюзу - лікар / espreso.tv

Сертифікати вакцинації України (COVID-паспорти, - ред.) наразі не дають українцям можливості вільно відправитися подорожувати до країн Євросоюзу. Незважаючи на те, що українська держава опинилася в "зеленій зоні", кожна з країн ЄС самостійно вирішуватиме, чи пускати їй українських туристів на свою територію. Про це заявив провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусною інфекцією Сергій Дубров.

Як повідомляє УНН, лікар сказав про те, що країнами ЄС питання в'їзду громадян України прийматиметься окремо. Наприклад, Австрія і Нідерланди дозволяють в'їжджати на території своїх держав особам, які вакцинувалися вже як 2 тижні. Однак та ж Італія в'їзд іноземцям за такої умови не дозволяє.

За його словами, ковід-паспорт не відкриває повністю межі ЄС. Потрібно уточнювати на сайті міністерства закордонних справ, які країни можна відвідувати вакцинованим українцям з метою туристичних поїздок.читайте такожЄвросоюз офіційно відкрив свої кордони для туристів з України

"Ковидні сертифікати, ті, що зараз в додатку "Дія", для тих, хто встиг їх отримати, оскільки вони тестуються, дійсно включають інформацію про номер паспорта і про назву вакцини, якою вакцинувалися, інформацію, коли вакцинувалися, і термін дії сертифіката. Але наразі цей сертифікат не дає права вільно подорожувати до країн ЄС. Треба дивитися на сайті МЗС конкретно щодо кожної країни. Низка країн дійсно дозволяють вакцинованим українцям з метою туризму відвідувати країни", - підкреслив Сергій Дубров.

Безвізовий режим України з ЄС