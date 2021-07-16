На туристів з України очікують проблеми при в'їзді до ЄС: в МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

Кожна країна Євросоюзу самостійно вирішить, чи пускати на свою територію туристів з України, сказав Сергій Дубров.
Сертифікати вакцинації України (COVID-паспорти, - ред.) наразі не дають українцям можливості вільно відправитися подорожувати до країн Євросоюзу. Незважаючи на те, що українська держава опинилася в "зеленій зоні", кожна з країн ЄС самостійно вирішуватиме, чи пускати їй українських туристів на свою територію. Про це заявив провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусною інфекцією Сергій Дубров.
Як повідомляє УНН, лікар сказав про те, що країнами ЄС питання в'їзду громадян України прийматиметься окремо. Наприклад, Австрія і Нідерланди дозволяють в'їжджати на території своїх держав особам, які вакцинувалися вже як 2 тижні. Однак та ж Італія в'їзд іноземцям за такої умови не дозволяє.
За його словами, ковід-паспорт не відкриває повністю межі ЄС. Потрібно уточнювати на сайті міністерства закордонних справ, які країни можна відвідувати вакцинованим українцям з метою туристичних поїздок.читайте такожЄвросоюз офіційно відкрив свої кордони для туристів з України
"Ковидні сертифікати, ті, що зараз в додатку "Дія", для тих, хто встиг їх отримати, оскільки вони тестуються, дійсно включають інформацію про номер паспорта і про назву вакцини, якою вакцинувалися, інформацію, коли вакцинувалися, і термін дії сертифіката. Але наразі цей сертифікат не дає права вільно подорожувати до країн ЄС. Треба дивитися на сайті МЗС конкретно щодо кожної країни. Низка країн дійсно дозволяють вакцинованим українцям з метою туризму відвідувати країни", - підкреслив Сергій Дубров.
Безвізовий режим України з ЄС
- Посли країн Європейського Союзу 14 липня ухвалили рішення про внесення України до списку країн, громадянам яких дозволяється в'їзд до європейських країн з метою туризму.
- Віцепрезидент Європейської комісії з міжнародних відносин Марош Шефчович 15 липня сказав, що Брюссель також повинен визнати і COVID-паспорти України для перетину європейських кордонів.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко казав, що Київ має намір домовитися з ЄС про відкриття до кінця місяця кордонів європейських держав для тих українців, які прищепилися невизнаними у Європі вакцинами Covishield і CoronaVac.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба уточнив, що рішення ЄС щодо відкриття кордонів з Україною є рекомендаційним, і наразі Київ повинен вести перемовини з країнами Європи, щоб вони внесли українську державу до своїх національних "зелених списків".