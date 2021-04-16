Українці оцінили ефективність боротьби влади з коронавірусом

Українці назвали боротьбу з пандемією провальною / УНІАН

53% жителів нашої країни вважають боротьбу з коронавірусом провальною. Задовільною її назвали 34%, а успішною – всього 3%. При цьому 10% опитаних не змогли відповісти на питання. Про це свідчать дані репрезентативного опитування населення, проведеного соціологічною компанією Liberty Report.

Відповідальність за результати боротьби з COVID-19 українці поклали на:

міністра охорони здоров'я Максима Степанова - 46% опитаних,

- 46% опитаних, президент Володимира Зеленського – 23%,

– 23%, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – 13%

– 13% 10% - на місцеву владу .

Серед опитаних чоловіків провальною боротьбу з епідемією назвали 59%, серед жінок - 48%, а задовільною – 30% і 38% відповідно. Найбільше незадоволених серед людей категорії 60 – - 58%, а найчастіше боротьбу з COVID-19 називала задовільною молодь (18-29 років) – 44%.

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На сході України більшість опитаних заявили про провал боротьби з коронавірусом – 65%, на півдні і в центрі – 54% та 55% відповідно. У західних регіонах думки розділилися майже порівну – 44% за варіант "задовільна", 43% - за "провальну".

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