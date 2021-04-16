Українці оцінили ефективність боротьби влади з коронавірусом

Серед опитаних чоловіків провальною боротьбу з епідемією назвали 59%, а серед жінок – 48%, а задовільною – 30% та 38% відповідно.
53% жителів нашої країни вважають боротьбу з коронавірусом провальною. Задовільною її назвали 34%, а успішною – всього 3%. При цьому 10% опитаних не змогли відповісти на питання. Про це свідчать дані репрезентативного опитування населення, проведеного соціологічною компанією Liberty Report.
Відповідальність за результати боротьби з COVID-19 українці поклали на:
- міністра охорони здоров'я Максима Степанова - 46% опитаних,
- президент Володимира Зеленського – 23%,
- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – 13%
- 10% - на місцеву владу.
Серед опитаних чоловіків провальною боротьбу з епідемією назвали 59%, серед жінок - 48%, а задовільною – 30% і 38% відповідно. Найбільше незадоволених серед людей категорії 60 – - 58%, а найчастіше боротьбу з COVID-19 називала задовільною молодь (18-29 років) – 44%.
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На сході України більшість опитаних заявили про провал боротьби з коронавірусом – 65%, на півдні і в центрі – 54% та 55% відповідно. У західних регіонах думки розділилися майже порівну – 44% за варіант "задовільна", 43% - за "провальну".
Вакцина Pfizer-про що раніше писав Главред:
- Вакцина від Pfizer / BioNTech-це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- Як заявляв глава МОЗ Максим Степанов, вакцини Pfizer американо-німецького виробництва прибудуть в Україну 16 квітня.