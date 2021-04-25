Українці "забили" на карантин: лікарка назвала три причини

Карантин в Україні можуть продовжити / УНІАН

Загальнонаціональний карантин в Україні поки що продовжено до 30 червня. У низці регіонів, які потрапили в "червону зону", діють більш суворі правила. Але тим не менше українці досить легковажно ставляться до запроваджених обмежень. Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова вважає, що на це є кілька причин.

"По-перше, спрацьовує низька довіра до влади. Якщо порівняти довіру населення до влади у Великій Британії, Німеччині, Швеції та в Україні, то різниця очевидна", - сказала Амосова під час чату на Главреді.

По-друге, відсутня належна інформаційна кампанія. Її слід було б проводити не чиновникам, а авторитетним та відомим лікарям, які працюють з хворими на коронавірус.

читайте також"Смертельні жнива": лікарка розкрила реальну ситуацію з COVID-19 в Україні"А їх (лікарів, - ред.) не надто випускають на екрани. Напевно, щоби не втратити електоральну підтримку, влада не показує переповнені пацієнтами відділення і трупи, як це показували в інших країнах", - зазначила медик.

По-третє, в інших країнах спрацював страх серйозних штрафів за порушення карантину. Що стосується України, то в країні "жорстко не вимагали дотримуватися карантину, тому що це також не додає владі рейтингів", вважає Амосова.

Як свідчить опитування, проведене соціологічною групою Рейтинг, в Україні збільшилася кількість громадян, які підтримують запровадження жорсткого карантину. Протягом місяця прихильників локдауну стало більше на 9%.

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