Українці "забили" на карантин: лікарка назвала три причини

У країні відсутня належна інформаційна кампанія. Її слід було б проводити не чиновникам, а авторитетним та відомим лікарям.
Загальнонаціональний карантин в Україні поки що продовжено до 30 червня. У низці регіонів, які потрапили в "червону зону", діють більш суворі правила. Але тим не менше українці досить легковажно ставляться до запроваджених обмежень. Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова вважає, що на це є кілька причин.
"По-перше, спрацьовує низька довіра до влади. Якщо порівняти довіру населення до влади у Великій Британії, Німеччині, Швеції та в Україні, то різниця очевидна", - сказала Амосова під час чату на Главреді.
По-друге, відсутня належна інформаційна кампанія. Її слід було б проводити не чиновникам, а авторитетним та відомим лікарям, які працюють з хворими на коронавірус.
читайте також"Смертельні жнива": лікарка розкрила реальну ситуацію з COVID-19 в Україні"А їх (лікарів, - ред.) не надто випускають на екрани. Напевно, щоби не втратити електоральну підтримку, влада не показує переповнені пацієнтами відділення і трупи, як це показували в інших країнах", - зазначила медик.
По-третє, в інших країнах спрацював страх серйозних штрафів за порушення карантину. Що стосується України, то в країні "жорстко не вимагали дотримуватися карантину, тому що це також не додає владі рейтингів", вважає Амосова.
Як свідчить опитування, проведене соціологічною групою Рейтинг, в Україні збільшилася кількість громадян, які підтримують запровадження жорсткого карантину. Протягом місяця прихильників локдауну стало більше на 9%.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 017 341 особа.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинніобмеження не запроваджуватимуть .
- Степанов порекомендував українцям уникати великих скупчень людей на Великдень 2021. Також він сказав, що цього року українцям не варто ходити і святити паски.
- 22 квітня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
- У Києві під час карантину на Вербну неділю та на Воскресіння Христове під час богослужінь потрібно буде дотримуватися особливих вимог.
- Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.
- Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 червня.